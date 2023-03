ASTANA: In Kasachstan in Zentralasien haben die vorgezogenen Wahlen zum neuen Nationalparlament sowie zu Regional- und Kommunalvertretungen begonnen. Schließen sollen die Wahllokale in der Ex-Sowjetrepublik mit ihren zwei Zeitzonen am Sonntag um 20.00 Uhr Ortszeit (15.00 Uhr beziehungsweise 16.00 Uhr MEZ). Das 19-Millionen-Einwohner-Land steht noch immer unter dem Eindruck von schweren Protesten aus dem vergangenen Jahr, die Präsident Kassym-Schomart Tokajew vielerorts brutal niederschlagen ließ und infolge derer mehr als 200 Menschen getötet wurden. Kritiker werfen dem als autoritär geltenden Tokajew vor, er wolle durch die vorzeitigen Wahlen in erster Linie seine eigene Macht festigen.

Der 69-Jährige selbst hatte im Vorfeld mehrere Reformen auf den Weg gebracht und einen Demokratisierungsprozess in Aussicht gestellt. So werden nun etwa alle 98 Abgeordneten des kasachischen Unterhauses (Maschilis) direkt vom Volk gewählt. Tatsächlich loben auch internationale Wahlbeobachter einige der Neuerungen - darunter etwa das Herabsenken der Hürde für einen Einzug ins Parlament von sieben auf fünf Prozent und die Zulassung von parteilosen Kandidaten. Sie kritisieren aber zugleich mangelnde Presse- und Meinungsfreiheit.

Der unabhängige kasachische Politologe Dimasch Alschanow wirft dem Machtapparat zudem vor, kaum echte Oppositionskandidaten zugelassen zu haben. Neben der Regierungspartei «Amanat» seien auch die übrigen sechs antretenden Parteien weitgehend regierungstreu, sagte Alschanow im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb denke ich, dass das Parlament weiterhin zu um die 90 Prozent aus Abgeordneten bestehen wird, die Tokajew gegenüber loyal sind», prognostiziert er.

Im Januar 2022 hatten sich in dem ölreichen Land, das unter anderem an Russland und China grenzt, Proteste gegen hohe Preise und soziale Ungerechtigkeit in einen beispiellosen Machtkampf zwischen kasachischen Eliten umgewandelt. Tokajew ging als Sieger hervor und entmachtete den bis dahin immer noch sehr einflussreichen Ex-Langzeitpräsidenten Nursultan Nasarbajew.

Rund zehn Monate nach der auch mithilfe russischer Truppen erreichten Niederschlagung der Unruhen ließ sich Tokajew bei einer ebenfalls vorgezogenen Präsidentenwahl im Amt bestätigen - und setzte dann die Neuwahl für die Parlamente an.

International für Beachtung gesorgt hatte Kasachstan zuletzt zudem im Kontext von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Obwohl das zentralasiatische Land eigentlich als enger Verbündeter Russlands gilt, stellte Tokajew etwa vor einigen Monaten bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin klar, dass er die mittlerweile von Moskau völkerrechtswidrig annektierten Gebiete Luhansk und Donezk weiter als ukrainisch anerkenne.