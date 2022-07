Von: Björn Jahner | 11.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Stromrechnungen der Haushalte werden im Laufe dieses Jahres um 5 Baht pro Verbrauchseinheit steigen, da der Brennstofftarif (FT) voraussichtlich 100 Satang pro Einheit erreichen wird, teilte die Energieregulierungskommission (ERC) am Montag mit.

Die ERC erklärte, die Erhöhung des FT sei auf den sprunghaften Anstieg des Importpreises für Erdgas (LNG) zurückzuführen, der von 20 US-Dollar pro Million British Thermal Units (BTU) auf 30 US-Dollar pro Million BTU gestiegen ist.

Die Kommission erklärte, dass sie diese Frage erörtert und die Strompreise für den Zeitraum von September bis Dezember noch in diesem Monat oder Anfang August bekannt geben wird.

„Die Electricity Generating Authority of Thailand trägt mehr als 80 Milliarden Baht an Brennstoffkosten, so dass die ERC diese Belastung möglicherweise durch eine schrittweise Erhöhung des FT verringern muss“, erklärte die ERC. Sie bestätigte auch, dass sie der Energiestabilität Vorrang einräumen wird, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für Bürger und Unternehmen zu gewährleisten.

Der Schritt der Egat, die finanzielle Last für die Verbraucher zu tragen, würde die Stromerzeugung und -stabilität beeinträchtigen, obwohl das Kabinett der Egat erlaubt hat, 25 Milliarden Baht zu leihen, um ihre Liquidität zu erhöhen. „Wenn die Egat die Kosten trägt, ohne den FT zu erhöhen, wird ihr Defizit in diesem Jahr auf 100 Milliarden Baht ansteigen“, warnte die ERC.

Die ERC fügte hinzu, dass sie aufgrund des Wechsels des Konzessionärs für das Erawan-Gasfeld im Golf von Thailand unsicher sei, was die inländische Erdgasproduktion angehe. Das Erawan-Gasfeld ist eine wichtige Ressource für die Stromerzeugung in Thailand.

Laut ERC hat der neue Konzessionär erklärt, dass es etwa zwei Jahre dauern würde, die Erdgasproduktionskapazität auf ein Niveau zu bringen, das für die Stromerzeugung des gesamten Landes ausreicht.

Dies bedeutet, dass die Stromrechnungen mindestens zwei Jahre lang durch die steigenden Preise für importiertes LNG beeinflusst werden, sagte die ERC und fügte hinzu, dass die Stromkosten ab Ende dieses Jahres bis ins nächste Jahr hinein hoch sein werden.

Neben den steigenden Brennstoffkosten wird sich auch der Wechselkurs auf den Brennstofftarif für den Zeitraum von September bis Dezember auswirken.