BANGKOK: Das Department of Disease Control (DDC) warnt davor, dass der diesjährige saisonale Ausbruch von Dengue-Fieber schwerwiegender sein könnte als üblich, nachdem es im Jahr 2022 bereits drei frühe Todesfälle gegeben hat – das ist bereits die Hälfte der Gesamtzahl für das Jahr 2021.

„Jedes Jahr steigt die Zahl der Dengue-Fälle zusammen mit anderen Krankheiten wie Durchfall und Hitzschlag stark an, wenn der Sommer naht“, warnte Dr. Opas Karnkawinpong, Generaldirektor des DDC, am Sonntag.

„Letztes Jahr starben nur sechs Menschen an Dengue, während in diesem Jahr allein in den ersten drei Monaten drei Todesfälle gemeldet wurden“, sagte er.

Diese Todesfälle betrafen alle Patienten, die sich entweder von einer Covid-19-Erkrankung erholten oder aktiv dagegen behandelt wurden.

Es wurde festgestellt, dass nicht-steroidale entzündungshemmende Medikamente (NSAIDs) zu der Schwere der durch Mücken übertragenen Krankheit bei den Todesfällen beitrugen, informierte er.

Daher wird denjenigen, die hohes Fieber und andere grippeähnliche Symptome entwickeln, geraten, die Einnahme von NSAIDs zu vermeiden und stattdessen Paracetamol einzunehmen, sagte er.

Obwohl die meisten Patienten, die sich mit Dengue infizieren, Kinder und Jugendliche sind, sind die meisten denguebedingten Todesfälle unter älteren Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten und Fettleibigen zu verzeichnen, erläuterte Dr. Opas.

Die Beseitigung von Moskito-Brutstätten, einschließlich Behältern mit stehendem Wasser, ist eine der wirksamsten Möglichkeiten, die Zahl der Moskitos in den Wohngebieten zu verringern und das Auftreten der Krankheit durch Moskitostiche zu reduzieren, fügte er hinzu.

Während sich die meisten Menschen auf die Vorbeugung von Covid-19 konzentrieren, wird das Risiko, sich mit Dengue-Fieber anzustecken, oft übersehen, sagte er.