Die Sukhumvit Road war an mehreren Stellen am Freitag in den Vormittagsstunden unpassierbar. Fotos: Facebook

PATTAYA: Eine nasse Überraschung erlebten die Einwohner Pattayas am Freitag.

Langanhaltende Starkregenfälle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten weite Teile der Stadt in reißende Flüsse verwandelt. Egal, ob auf der Sukhumvit Road, Beach Road, Second Road oder Soi Buakhao, die Touristenmetropole präsentierte sich einmal mehr als „Water World“. Da viele Straßen unpassierbar waren, hieß es für viele Menschen: Schuhe ausziehen, Hose hochkrempeln und durch das Wasser waten. Statt Motorradtaxis wünschten sich am Freitag viele Menschen einen Jet-Ski!

Ebenfalls die Umgehungsstraße, parallel zur Eisenbahnstrecke.