PHUKET: Da Phukets Tourismusindustrie durch die andauernde Covid-19-Krise komplett am Boden liegt, hat Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha ein Beratungsteam einberufen, das die Sanierungsvorschläge der Privatwirtschaft überprüfen und der Covid-19-Task Force der Regierung zur Genehmigung vorlegen soll.

Danucha Pichayanan vom Nationalen Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung folgend soll dies in Kürze geschehen. „Covid-19 hat dem Tourismus auf Phuket einen schweren Schlag versetzt, da 90 Prozent der jährlichen Einnahmen der Branche von ausländischen Touristen erwirtschaftet werden“, erklärt Khun Danucha gegenüber der Presse. Gemäß einem Bericht der Bangkok Post waren in Vor-Corona-Zeiten in Phuket zwischen 170.000 und 180.000 Menschen in der Tourismusindustrie beschäftigt. Nach Angaben des Arbeitsministeriums ist diese Zahl nun auf etwa 80.000 Personen gesunken.

Schätzungen der Phuket Tourist Association (PTA) folgend wird die Insel in diesem Jahr zwischen 200 und 320 Milliarden Baht an Einnahmen aus dem Tourismus verlieren. Im Jahr 2019 bescherten über 15 Millionen ausländische Besucher der Inselprovinz Einnahmen in Höhe von 470 Milliarden Baht, was 90 Prozent der Gesamteinnahmen darstellte.



Laut PTA-Präsident Bhummikitti Ruktaengam wiederum habe Phuket in den ersten zehn Monaten dieses Jahres Einnahmen in Höhe von 150 Milliarden Baht erzielt, von denen 100 Milliarden von Ausländern und 50 Milliarden von einheimischen Touristen stammten. Die Einnahmen sind gemäß Khun Bhummikitti im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 80 Prozent gesunken. Er warnt, dass die meisten Unternehmen im Tourismussektor ohne staatliche Hilfe nicht überleben werden und weist darauf hin, dass die Inselprovinz rund 1.900 Zimmer für eine alternative lokale staatliche Quarantäne zur Verfügung hat und bereit ist, internationale Besucher zu empfangen.