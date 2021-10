Sozialversicherung als Nachweis für Krankenversicherung

Von: Björn Jahner | 25.10.21

BANGKOK: In dem sozialen Netzwerk Twitter gab der Sprecher des thailändischen Außenministeriums Tanee Sangrat einige Neuigkeiten betreffend des Versicherungsschutzes für in Thailand lebende Expats bekannt, die eine Reise in ihr Heimatland planen:

1. Die Abteilung für konsularische Angelegenheiten wird in der nächsten Sitzung des CCSO Operation Center vorschlagen, dass die SSO-Karten (Anm. d. Red.: Sozialversicherungskarten) als Nachweis für die Krankenversicherung bei Reisen ins Heimatland verwendet werden sollten.

2. In Thailand lebende Expats sollen demnach nicht zum Abschluss einer Krankenversicherung bei einem thailändischen Versicherungsanbieter verpflichtet sein.

Anm. d. Red.: Beide Punkte müssen erst noch genehmigt werden, bevor sie in Kraft treten können, weshalb sie nach dem derzeitigen Stand lediglich Vorschläge sind.