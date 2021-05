Social-Media-Gruppe: Thais sollen das Land verlassen

Von: Redaktion DER FARANG | 05.05.21

BANGKOK: Mehr als eine halbe Million Thais haben sich einer Social-Media-Gruppe angeschlossen, die die Menschen dazu auffordert, das Land zu verlassen. Die hohe Zahl der Anhänger spiegelt die Unzufriedenheit mit der Regierung wider.

„Yai Pratet Kan Ter" (Lasst uns aus diesem Land ausziehen) wurde am Samstag als Facebook-Gruppe gegründet. Bis Dienstagmorgen hatte die Anzahl der Menschen, die sich dem Aufruf anschlossen, etwa 650.000 erreicht. Die Gruppe berichtete von Menschen außerhalb Thailands, sowie von deren Ratschlägen, wie man von Thailand in andere Länder umziehen kann. Einige Mitglieder teilten wichtige Details mit, wie z.B. die Gehaltsspanne in den Ländern, in denen sie derzeit leben.

Zudem wurde in „Yai Pratet Kan Ter" die Verwaltung der Regierung angegriffen und die Unzufriedenheit mit dem thailändischen Sozialsystem herausgestellt. Die Social-Media-Bewegung äußerte auch die Sorge, dass junge Leute aus Thailand wegziehen und damit die Entwicklung des Landes langfristig behindern.

Als Reaktion sagte der ehemalige Vorsitzende der Wahlkommission, Somchai Srisutthiyakorn, die Regierung dürfe die Kritik nicht übersehen oder als Scherz oder Traum der jungen Leute betrachten. „Meine Tochter, die im Ausland lebt, hat mich sogar gefragt, ob ich aus Thailand wegziehen möchte", fügte er hinzu.