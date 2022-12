Geparkte Maschinen verschiedener thailändischer Airlines am Don Mueang Airport. Foto: Jahner

BANGKOK: Am Montag (26. Dezember 2022) teilte der Verband thailändischer Fluggesellschaften mit, dass sieben inländische Airlines ihre Ticketpreise ab Januar 2023 um bis zu 20 Prozent senken werden, nachdem die Regierung die Verbrauchssteuer auf Kerosin auf nur 20 Satang pro Liter gesenkt hat. Mit der Maßnahme soll der Tourismus angekurbelt werden, berichteten lokale Medien.

Verbandspräsident Puttipong Prasarttong-Osoth erklärte, dass die Kerosin-Verbrauchssteuer ab Januar für sechs Monate von 4,726 Baht auf 20 Satang pro Liter gesenkt worden sei.

Im Rahmen einer Sonderaktion wollen alle sieben Fluggesellschaften gemeinsam ihre Flugpreise schrittweise um bis zu 20 Prozent senken, je nachdem, wie die einzelnen Fluggesellschaften dies umsetzen.

„Die sieben Fluggesellschaften werden diese Werbeaktion mit einer maximalen Ermäßigung von 20 Prozent ab Anfang Januar 2023 schrittweise organisieren, und ich glaube, dass dies den Reiseverkehr und den Tourismus in allen Regionen fördern wird“, so der Verbandspräsident.

Die sieben Fluggesellschaften, die an dieser Aktion teilnehmen, sind Bangkok Airways, Thai AirAsia, Thai AirAsia X, Thai Smile, Nok Air, Thai Lion Air und Thai VietJet.

Nitinai Sirismatthakarn, Präsident der Airport Authority of Thailand (AOT), prognostiziert für den Zeitraum vom 29. Dezember 2022 bis zum 4. Januar 2023 ein Flugverkehrsaufkommen von rund zwei Millionen Passagieren auf allen sechs AOT-Flughäfen, was einem Anstieg von 171,28 Prozent gegenüber dem letzten Neujahrsfest (29. Dezember 2021 bis 4. Januar 2022) entspricht.

Darunter werden voraussichtlich rund eine Million internationale Fluggäste sein, was einem Anstieg von 832,51 Prozent entspricht, und rund eine Million inländische Fluggäste, was einem Anstieg von 57,05 Prozent entspricht.

Die Zahl der Flüge wird auf etwa 12.190 steigen, was einem Zuwachs von 87,01 Prozent entspricht. Davon entfallen etwa 5.340 auf internationale Verbindungen (plus 260,53 Prozent) und etwa 6.850 auf Inlandsflüge (plus 35,98 Prozent).

Da alle sechs AOT-Flughäfen – Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Chiang Rais Mae Fah Luang, Phuket und Hat Yai – überfüllt sind, sollten die Passagiere zwei bis drei Stunden früher zum Flughafen kommen, damit sie ihren Flug nicht verpassen.