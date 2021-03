Shop Apotheke erwartet nach starkem Jahr gedrosseltes Wachstumstempo

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.21

VENLO: Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke nimmt nach einem Wachstumssprung Kurs auf die Umsatzmilliarde und peilt mehr Profitabilität an. Im vergangenen Jahr hatte das MDax-Unternehmen von einem Boom bei Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Nach einem Umsatzplus von rund 38 Prozent 2020 rechnet der Vorstand um Konzernchef Stefan Feltens für 2021 derzeit mit etwas weniger Tempo. Angepeilt wird ein Umsatzwachstum von 20 Prozent oder mehr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Venlo mitteilte. Ziel sei eine operative Rendite von 2,3 bis 2,8 (Vorjahr 2,2) Prozent.

Weil in der Pandemie viele Menschen auch Medikamente und andere Apothekenprodukte lieber online kauften, hatte Shop Apotheke im vergangenen Jahr 1,6 Millionen neue aktive Kunden hinzugewonnen. Die Erlöse waren auf 968 Millionen Euro angezogen nach 701 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Den größten Batzen steuern noch immer die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz bei.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) verbesserte sich zwar auf 21,6 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Minus von 13,6 Millionen Euro stand. Unter dem Strich schreibt Shop Apotheke jedoch Verluste: Der Fehlbetrag nach Steuern wurde mit rund 16,8 (Vorjahr: -36,3) Millionen Euro aber mehr als halbiert.