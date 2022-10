NONG BUA LAMPHU: Seine Majestät König Maha Vajiralongkorn hat laut einem Bericht der thailändischen Tageszeitung The Nation die Kosten für die Waschungen der 38 Opfer des Amoklaufs in der Provinz Nong Bua Lamphu übernommen. Die Waschungszeremonien fanden am Samstag in den Nachmittagsstunden (8. Oktober 2022) statt.

Ein Ex-Polizist hatte am Donnerstag (6. Oktober 2022) 38 Menschen, darunter 24 Kinder, in einer Kindertagesstätte in der Nordostprovinz erschossen und erstochen, bevor er sich selbst das Leben nahm. Von den 10 Menschen, die bei dem Massaker verletzt wurden, befinden sich acht in einem kritischen Zustand.

Lesen Sie auch: Kindersärge und weiße Rosen

Die Beerdigungen finden in drei Tempeln im Bezirk Na Klang in der Provinz Nong Bua Lamphu statt. 20 Opfer werden im Wat Rat Samakkhi, 10 im Wat Si Uthai und sechs im Wat Thep Mongkhol Phichai beigesetzt.

Foto: The Nation

Der Leichnam des Schützen wird derzeit obduziert, und sein Begräbnis wurde noch nicht angesetzt.

Alle Berichte zum Amoklauf von Nong Bua Lamphu finden Sie in unserem Dossier!

Einer Quelle zufolge strömten die Menschen in den Wat Rat Samakkhi, legten Kränze nieder und erwiesen den Verstorbenen ihre letzte Ehre. Mehrere Organisationen haben dem Tempel Zelte, Tische und Stühle zur Verfügung gestellt, und viele Freiwillige hatten den Ort für die vom König gesponserten Leichenwaschungen am Nachmittag vorbereitet.