BANGKOK: Nach dem Massaker in einer thailändischen Kindertagesstätte haben König Maha Vajiralongkorn und Königin Suthida einen Besuch in der Provinz im Nordosten des Landes angekündigt.

Das Königspaar wird einem Bericht der thailändischen Zeitung The Nation zufolge am Freitagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen Udon Thani landen und von dort in die Provinz Nong Bua Lamphu fahren, wo ein Ex-Polizist am Donnerstag 37 Menschen getötet hat. Unter den Opfern sind mehr als 20 Kinder.

Fast ein Dutzend Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Monarch werde auch Krankenhäuser besuchen, in denen Betroffene behandelt werden, schrieb die Zeitung «Nation Thailand». Bereits am Donnerstag hatte der Regent einen Vertreter zum Ort der Bluttat entsandt. Rama X., wie der König mit offiziellem Namen heißt, kündigte umgehend Hilfen für alle betroffenen Familien an.