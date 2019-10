Schweden verlängert Grenzkontrollen bis Mai 2020

STOCKHOLM (dpa) - Schweden wird auch in den kommenden Monaten weiter seine Grenzen kontrollieren.



Wie die schwedische Regierung am Donnerstag weiter mitteilte, werden die Kontrollen der Binnengrenzen des Schengen-Raumes um ein weiteres halbes Jahr bis zum 12. Mai 2020 verlängert. Grund dafür sei eine weiterhin bestehende ernsthafte Gefahr für die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit in Schweden. Hinzu kämen unter anderem Mängel bei der Kontrolle der Schengen-Außengrenzen, sagte Innenminister Mikael Damberg. Neben Schweden haben auch Deutschland, Österreich, Norwegen und Dänemark angekündigt, ihre Grenzkontrollen zu verlängern.

Dem Schengen-Raum gehören 26 europäische Länder an. An seinen Grenzen gibt es eigentlich keine Personenkontrollen. Im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 hatten mehrere Staaten allerdings eine Ausnahmeregelung genutzt und solche Kontrollen teils wieder eingeführt. In Schweden gelten sie seit November 2015. In dem Jahr hatte das Land 163 000 Asylanträge und damit so viele wie noch nie registriert. Während der Flüchtlingskrise hatten die Schweden auf die Bevölkerungszahl gerechnet mehr Flüchtlinge und Migranten aufgenommen als jedes andere EU-Land.