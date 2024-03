GÖTEBORG: Ein Mann ist im schwedischen Göteborg wegen der Verbreitung von geheimen Informationen über militärische Einrichtungen zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er habe auf einer Online-Plattform Informationen geteilt, die dem Verteidigungsgeheimnis unterliegen, wie das örtliche Amtsgericht am Freitag mitteilte. Der Verurteilte bekam in dem weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelten Prozess demnach eine Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten.

In rund 300 Beiträgen in einem Online-Forum habe der Mann Bilder und geheime Informationen über Verteidigungsanlagen veröffentlicht. Der Anklageschrift zufolge handelt es sich dabei um eine umfassende Kartierung militärischer Anlagen. 2015 übernahm er damals die Plattform, die er für zwei Jahre betrieb, und auf der sich rund 200 Mitglieder zu diesen Inhalten austauschten. Das Gericht machte zunächst keine Angaben dazu, wie der Verurteilte an die Informationen kam.

Der Mann bestritt nach Angaben des Gerichts die Straftat und sagte, dass ein Großteil der Informationen im Forum bereits bekannt waren und daher nicht als geheim betrachtet werden können. Das Gericht stimmte jedoch der Einschätzung der schwedischen Verteidigungskräfte zu, dass es eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit Schwedens dargestellt hätte, wenn andere Länder die Informationen erhalten hätten. Mehrere andere Personen seien bereits wegen ähnlicher Vergehen verurteilt worden.