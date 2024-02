Ungarns Parlament ratifiziert den NATO-Beitritt Schwedens. Foto: epa/Magnus Lejhall Schweden Out

TALLINN/RIGA/VILNIUS: Die baltischen Staaten haben die bevorstehende Aufnahme Schwedens in die Nato begrüßt. «Välkommen till Nato, Sverige!», schrieb Estlands Regierungschefin am Montag auf der Plattform X, vormals Twitter. «Ein wichtiger Tag für die Sicherheit der nordisch-baltischen Region und die Allianz». Der schwedische Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis sende auch ein Signal an Russland, betonte die Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes.

Auch ihre Amtskolleginnen aus Lettland und Litauen, Evika Silina und Ingrida Simonyte, würdigten die Billigung des schwedischen Nato-Antrags durch das ungarische Parlament. Schwedens Mitgliedschaft werde die regionale Sicherheit und die Nato stärken, schrieben beide auf X. Ungarn hatte zuvor als letztes der 31 Mitgliedsländer der Aufnahme Schwedens in die Nato zugestimmt. Damit ist der Beitritt des nordeuropäischen Landes nur noch eine Frage von Formalitäten.