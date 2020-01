Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.20

PHANG-NGA: Ein deutscher Tourist wurde von einem unbekannten Riesenfisch angegriffen, als er mit seiner Frau vor dem Strand Nang Thong in der Provinz Phang-nga schwamm.

Der 75-Jährige erlitt klaffende Wunden am rechten Bein und wurde sofort zur Behandlung in ein Krankenhaus in Phuket gebracht. Die Wunden an seinem rechten Bein waren 20 Zentimeter tief, und die Sehnen waren auseinandergerissen. Der Unfall ereignete sich sechs bis sieben Meter vom Ufer entfernt zum Entsetzen von Touristen.

Meeresforscher Thon Thamrongnawasawat von der Kasetsart-Universität schrieb auf seinem Facebook-Account, die Wunden deuteten darauf hin, dass es sich möglicherweise um einen Schalenhai handelt, der nur selten in die Nähe der thailändischen Küste kommt. Normalerweise greift der Hai Menschen nicht an, aber er könnte das Opfer aufgrund der schlechten Sichtbarkeit in unklarem Wasser als Beute verwechselt haben.