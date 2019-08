Regierung kurbelt mit 120 Mio. Baht Tourismus an

Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

Urlauber relaxen am Strand auf Koh Phi Phi Le in Krabi. Foto: epa/Efe/Stringer

BANGKOK: Tourismusminister Phiphat Ratchakitprakarn will den Tourismus mit 120 Millionen Baht stimulieren und bis Ende des Jahres ein Wachstum von mindestens 7 Prozent erreichen.

Das Geld soll für Konjunkturprojekte ausgegeben werden. Eine Maßnahme für Thais konzentriert sich auf ein Projekt namens „100-Baht-Besuch in allen Teilen Thailands“. Am 9. September, 10. Oktober, 11. November und 12. Dezember werden nach dem Zufallsprinzip 10.000 Personen ausgewählt, die ein Tourismuspaket erhalten, für das sie nur 100 Baht zahlen müssen. Über ein E-Wallet-Projekt bekommen Touristen während ihrer Reise 15 Prozent des ausgegebenen Geldes zurück. Weiter sollen Touristen ermutigt werden, an Wochentagen statt an Wochenenden und Feiertagen zu verreisen. Sie werden mit Privilegien und Ermäßigungen belohnt.

Phiphat zeigt sich zuversichtlich, dass das Ziel von 40 Millionen ausländischen Touristen bis Ende Dezember erreicht wird. Die Urlauber würden rund 3,37 Billionen Baht im Königreich ausgeben.