Von: Björn Jahner | 21.07.19



PATTAYA: Im Juli wurden die Wartungsarbeiten am Drainagesystem der Stadt fortgeführt. Mit dem Einsetzen der Monsunzeit können die Arbeiter und Ingenieure vergleichsweise zielgerichtet ihre Arbeit ausführen.

So wird ihnen nach jedem Wolkenbruch unmiss­verständlich aufgezeigt, wo der Schuh drückt, beziehungsweise wo sich das Wasser staut und Probleme bestehen. Die meisten Einsätze der Techniker und Monteure betrafen auch diesen Monat die Reinigung von Abwasser- und Drainagerohren, das Freilegen verschlammter Abwasserpumpen sowie die Beseitigung von Gegenständen oder Bebauungen, die den Abfluss von Regenwasser in die Auffangbecken behindern. Bürgermeis­ter Sontaya Khunpluem ruft die Bevölkerung weiter zur Mithilfe auf, Probleme und Schäden am Drainagesys­tem den Mitarbeitern des Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337 mitzuteilen. Die Hotline ist rund um die Uhr besetzt.