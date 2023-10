CHIANG MAI: Die Bewohner des Tambon Mae Hia in Chiang Mai im thailändischenNorden verstärken ihren Widerstand gegen den Plan, die Betriebszeiten des internationalen Flughafens Chiang Mai zu verlängern, da viele von ihnen noch nicht für die Schäden entschädigt wurden, die in den letzten fünf Jahren durch die Starts und Landungen auf dem Flughafen entstanden sind.

Nach Angaben der Vorsitzenden der Nachbarschaftsvereinigung Nimman Noradee, Meena Chankaew, werden die Anwohner, deren Grundstücke durch den Verkehr zum und vom Flughafen beeinträchtigt wurden, das Verwaltungsgericht bitten, den Plan zu stoppen, den Betrieb des Flughafens ab Mittwoch (1. November 2023) rund um die Uhr zu erlauben.

Sie sagte, dass viele Anwohner sich über die Schäden beschwert hätten, die durch den übermäßigen Lärm und die Vibrationen des Flugverkehrs verursacht werden, aber Airports of Thailand (AoT) noch keine Lösung für dieses Problem gefunden habe.

Khun Meena, die in der Nähe des Flughafens wohnt, sagte, dass sie in den letzten fünf Jahren etwa 20.000 Baht als Entschädigung für Schäden an ihrem Eigentum erhalten hat, aber nichts getan wurde, um die Situation zu lösen.

Bei einem Treffen mit den Anwohnern von Mae Hia am Montag (30. Oktober 2023) versprachen Vertreter der AoT und Beamte des Flughafens von Chiang Mai, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um auf die Sorgen der Anwohner einzugehen.

Sie erklärten sich bereit, einen Fonds einzurichten, um die Anwohner für Schäden zu entschädigen, die durch die verlängerten Betriebszeiten entstehen könnten, den Anwohnern in den betroffenen Gebieten Hörtests anzubieten und Sensoren zur Messung des vom Flughafen ausgehenden Lärms zu installieren.

Außerdem verpflichteten sie sich, im Flughafen einen Laden zu eröffnen, in dem von Anwohnern hergestellte Produkte angeboten werden.

Khun Meena betonte jedoch, dass nicht erklärt wurde, wie die betroffenen Anwohner Zugang zu dem Entschädigungsfonds erhalten können, und fügte hinzu, dass die Anwohner eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den 24-Stunden-Betrieb fordern, da die ursprüngliche UVP für das Projekt, die 2005 genehmigt wurde, den Betrieb nur bis 01.00 Uhr nachts zuließ.