Prayut will Legalisierung des Glücksspiels prüfen

BANGKOK: Premierminister Prayut Chan-o-cha will die Legalisierung des Glücksspiels in Thailand in Erwägung ziehen - eine umstrittene Maßnahme, denn Glücksspiel wird seit Jahrzehnten im Königreich abgelehnt.

Der jüngste Ausbruch des Coronavirus in Thailand wurde mit einer Reihe von illegalen Spielhöllen in Verbindung gebracht. Das führte zu Vorschlägen, dass die Legalisierung des Glücksspiels ein praktischerer Ansatz gegen die Covid-19-Ausbreitung wäre. General Prayut gab kürzlich zu, dass es schwierig sei, das Glücksspiel im Land einzudämmen. Jetzt scheint er offen zu sein für öffentliche Diskussionen über das Für und Wider der Legalisierung des Glücksspiels. Prayut ist persönlich dagegen. Die Schlüsselfrage ist, ob legalisiertes Glücksspiel von den meisten Thais als moralisch korrekt angesehen wird, denn nicht jeder akzeptiert Glücksspiel.