Pattayas Polizei zog in der Soi Buakhao 107 Kilogramm Marihuana und 39,6 Gramm Crystal-Meth aus dem Verkehr. Bild: INN

PATTAYA: Vom Restaurant Jamjuree an der Soi Buakhao wurde eine Schmugglergang geleitet, die jetzt von der Polizei zerschlagen wurde. Die Bande verkaufte das Marihuana in der Touristenmetropole an Ausländer.

Die Polizei verhaftete nach einer verdeckten Ermittlung drei Männer und stellte 107 Kilogramm der Droge sicher. Ein 18-jähriger Mann wurde im Besitz von 31 Barren komprimiertem Marihuana mit einem Gewicht von je einem Kilo und 39,6 Gramm Crystal Meth festgesetzt. Sichergestellt wurden weiter ein Toyota Camry, 277.220 Baht, eine Goldkette und ein vier Baht schweres Goldamulett. Bei einem 53 Jahre alten Mann fanden die Ermittler zehn Blöcke Marihuana und einen Toyota Vios. Später wurde ein 46-Jähriger mit 66 Kilo schweren Blöcken der Droge auf der Mitraphap Road in Chonburi festgenommen. Ein Toyota Vios und ein Nissan Cefiro wurden von der Polizei einbehalten. Die Drogen wurden von Laos aus nach Pattaya geschmuggelt und an Ausländer verkauft.