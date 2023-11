PATTAYA: Ein Bericht über die Luftqualität in Thailand, der sich speziell mit der PM2,5-Verschmutzung befasst, zeigt, dass Pattaya in der Provinz Chonburi an der Ostküste des Landes am stärksten von den negativen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit betroffen ist. Die Gesamt-PM2,5-Werte im Land liegen nach wie vor weit über der Norm.

Laut der IQAir-Website wies Pattaya am Sonntag (5. November 2023) die höchsten Luftverschmutzungswerte in Thailand auf. Außerdem waren viele Bezirke in Bangkok und der Provinz Nonthaburi betroffen. Der Luftqualitätsindex (AQI) in Thailand liegt mit einer durchschnittlichen PM2,5-Belastung von 75 AQI weltweit auf Platz 25.

Top 10 Städte mit hoher Luftverschmutzung in Thailand:

Pattaya , Chonburi: AQI 154

Bezirk Bang Kruai , Nonthaburi: AQI 120

Bezirk Bang Lamung , Chonburi: AQI 120

Bezirk Mueang Nakhon Ratchasima , Nakhon Ratchasima: AQI 118

Mueang Udon Thani , Udon Thani: AQI 116

Stadtbezirk Nakhon Nonthaburi , Nonthaburi: AQI 105

Bezirk Thawee Watthana , Bangkok: AQI 105

Bezirk Bang Khun Thian , Bangkok: AQI 102

Bezirk Betong , Yala: AQI 99

Bezirk Mae Sot, Tak: AQI 97

Der Bericht des Pollution Control Department zur Überwachung der Luftqualität am 5. November um 07.00 Uhr morgens prognostiziert Folgendes:

Nördliche Region: allgemein gute Luftqualität mit Messwerten zwischen 5,4 und 26,7 µg/m³.

allgemein gute Luftqualität mit Messwerten zwischen 5,4 und 26,7 µg/m³. Nordöstliche Region: Überschreitung der Norm in einigen Gebieten, mit Messwerten zwischen 10,7 und 85,6 µg/m³.

Überschreitung der Norm in einigen Gebieten, mit Messwerten zwischen 10,7 und 85,6 µg/m³. Zentrale und westliche Region: mäßige Luftqualität mit Messwerten zwischen 20,0 und 32,3 µg/m³.

mäßige Luftqualität mit Messwerten zwischen 20,0 und 32,3 µg/m³. Östliche Region: gute Luftqualität mit Messwerten zwischen 12,5 und 27,0 µg/m³.

gute Luftqualität mit Messwerten zwischen 12,5 und 27,0 µg/m³. Südliche Region: sehr gute Luftqualität mit Messwerten zwischen 7,1 und 12,9 µg/m³.

sehr gute Luftqualität mit Messwerten zwischen 7,1 und 12,9 µg/m³. Bangkok und Umgebung: Überschreitung der Norm in 29 Gebieten, mit Messwerten zwischen 19,9 und 49,3 µg/m³. Die Bevölkerung sollte auf ihre Gesundheit achten, Aktivitäten im Freien einschränken oder Atemschutzmasken tragen.

Gefährdete Personen sollten ihre Aktivitäten im Freien einschränken, Atemschutzmasken tragen und bei gesundheitlichen Problemen einen Arzt aufsuchen.

Den Bewohnern der roten Zonen (Gebiete, die am stärksten von der Luftverschmutzung betroffen sind) wird empfohlen, Aktivitäten im Freien zu vermeiden oder Schutzausrüstung zu benutzen. Bei Gesundheitsproblemen sollten sie einen Arzt aufsuchen. Um über die Situation auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie Webseiten wie Air4Thai.com und airbkk.com.