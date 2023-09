Foto: The Nation

PATTAYA: Der schwimmende Markt von Pattaya, der am Donnerstagabend (7. September 2023) in Brand geraten war, soll am kommenden Dienstag (12. September 2023) wieder für Touristen geöffnet werden.

Das Feuer zerstörte offenbar etwa 30 Prozent der Geschäftsfläche des Marktes und verursachte einen Schaden von rund 70 Millionen Baht.

Foto: The Nation

Sumaporn Srimuang, die Geschäftsführerin des Marktes, teilte der Presse am Samstag (9. September 2023) mit, dass Gebäude und Strukturen auf einer Fläche von etwa 1 rai der 19-rai großen Touristenattraktion zerstört wurden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Stände, Geschäfte und Restaurants.

Sie fügte hinzu, dass die geschätzten 70 Millionen Baht nicht das Eigentum von Verkäufern und Unternehmern abdecken. Sie fügte hinzu, dass die Versicherungssumme für die Entschädigung der betroffenen Verkäufer verwendet werde.

Foto: The Nation

Khun Sumaporn sagte, dass Mitarbeiter am Donnerstag Rauch aus einem thailändischen Pavillon aufsteigen sahen und dass die Flammen aufgrund des starken Windes auf die umliegenden Gebäude übergriffen. Das Feuer breitete sich auch deshalb schnell aus, weil die meisten Pavillons aus Holz mit Strohdächern bestanden, die den Flammen schnell Nahrung boten.

Sie erläuterte, dass die Feuerwehr das Feuer am Donnerstag gegen 22.00 Uhr eindämmen konnte, und wies darauf hin, dass es ein Glück sei, dass der Markt über eine große Wasserquelle verfüge.

Foto: The Nation

In enger Zusammenarbeit zwischen der Marktleitung mit den Ermittlern soll nun die Brandursache ermittelt werden, so Khun Sumaporn.

Sie betonte, dass bisher weder Tote noch Schwerverletzte zu beklagen seien.

Foto: The Nation

Nach Aussage von Khun Sumaporn wird der Markt bei seiner Wiedereröffnung am kommenden Dienstag eine neue Zone einrichten, um das Vertrauen der Touristen und Verkäufer wiederherzustellen. Der durch das Feuer beschädigte Bereich wird bis zum Abschluss der Untersuchungen geschlossen bleiben.

Der auch als „4 Regions Floating Market“ bekannte schwimmende Markt von Pattaya ist eine beliebte Touristenattraktion. Das Highlight der Anlage sind schwimmende thailändische Pavillons, die die architektonischen Stile der vier Regionen Thailands präsentieren.