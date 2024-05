Parkhaus teilweise eingestürzt - wohl keine Opfer

Rettungsdienste arbeiten am Tatort, nachdem mehrere Stockwerke des Parkhauses des St. Antonius-Krankenhauses in Nieuwegein eingestürzt sind. Foto: epa/Josh Walet

UTRECHT: Trümmerhaufen in einem niederländischen Parkhaus - die Bilder lassen Schlimmes vermuten. Der Einsturz in Nieuwegein soll aber glimpflich ausgegangen sein.

Das Parkhaus eines Krankenhauses im niederländischen Nieuwegein ist zum Teil eingestürzt. Es habe keine Verletzte gegeben, sagte ein Sprecher der Behörden am Montag in dem Ort bei Utrecht. Das St. Antonius Krankenhaus ist den Angaben zufolge nicht beschädigt.

Am späten Sonntagabend stürzten einige Rampen zwischen den sechs Stockwerken des Parkhauses ein. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt. Spezialteams von Polizei und Feuerwehr suchten mit Hunden nach möglichen Opfern. Auch Drohnen waren im Einsatz. Es gebe aber keinerlei Zeichen, dass Menschen noch in der Garage seien. Es würden auch keine Menschen vermisst, sagte ein Sprecher der Behörden. In dem Parkhaus sollen nun noch einige Dutzend Autos und Fahrräder stehen. Nach Angaben der Experten besteht keine weitere Einsturzgefahr.

Das Krankenhaus sagte für Montag alle Behandlungen ab, da es für Mitarbeiter und Patienten nun schwer erreichbar sei. Nur Noteingriffe fänden statt.