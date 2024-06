Von: Redaktion (dpa) | 26.06.24 | Aktualisiert um: 20:05

DEN HAAG: Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Islamisten aus Mali wegen schwerer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Der 46-Jährige sei unter anderem schuld an Folter, Verstümmelung und Verfolgung, urteilten die Richter am Mittwoch in Den Haag. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud war von 2012 bis Anfang 2013 einer der Chefs der Religionspolizei der Rebellen Ansar Dine, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündet waren. Sie überrannten 2012 die historische Wüstenstadt Timbuktu. Besonders Frauen und Mädchen wurden Opfer des Terrorregimes. Vom Vorwurf der sexuellen Versklavung und Vergewaltigung sprachen die Richter den Angeklagten frei. Ebenso sahen sie den Vorwurf der Zerstörung historischer Bauwerke als nicht bewiesen an.

Der Angeklagte hatte dem Urteil zufolge Befehle für Verbrechen gegeben, und er war auch daran beteiligt. Er habe auch Urteile des islamistischen Gerichts ausgeführt, obwohl diese ohne ordentlichen Prozess gefällt worden waren. Menschen seien öffentlich ausgepeitscht oder mit Stocken geschlagen worden, etwa weil sie geraucht oder Alkohol getrunken hatten. Manchen wurden wegen des Verdachts auf Diebstahl öffentlich eine Hand abgehackt.

Der in ein traditionelles gelbes Gewand und weißen Turban gekleidete Mann verfolgte der Urteilsverkündung äußerlich unbewegt, zurückgelehnt in seinem Stuhl. Er hatte sich 2018 selbst dem Gericht gestellt. Seine Verteidiger gaben an, dass er Befehle ausführen musste.

Die Islamisten hatten auch zahlreiche historische Bauwerke zerstört, die als Unesco-Weltkulturerbe geschützt waren. Französische Truppen hatten die Milizen 2013 vorübergehend vertrieben. Trotz einer jahrelangen UN-Friedensmission, an der auch die Bundeswehr beteiligt war, terrorisieren die unter anderem mit Al-Kaida und dem IS verbündeten islamistischen Gruppen jedoch den Norden und das Zentrum Malis weiter. Timbuktu geriet nach dem Abzug der UN-Truppen vergangenes Jahr erneut ins Visier der Islamisten, die monatelang die Straßen zur Stadt blockierten.

Es ist der zweite Fall zu Mali vor dem Weltstrafgericht. 2016 war ein Ex-Islamist wegen der Zerstörung von Heiligengräbern zu neun Jahren Haft verurteilt worden.