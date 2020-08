Pakistan verdeutlicht Gebietsansprüche in Kaschmir mit neuer Karte

ISLAMABAD: Pakistan hat seine Gebietsansprüche in der umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir mit einer neuen Landkarte verdeutlicht. Am Dienstag präsentierte Premierminister Khan erstmals eine politische Karte, die auch den indischen Teil Kaschmirs als zu Pakistan gehörig ausweist - allerdings als «umstrittene» Region, die von Indien illegal besetzt worden sei. Es gebe nur politische, keine militärische Lösungen, hieß es. Einen genauen Grenzverlauf im Osten Kaschmirs zu China zeigt die neue Karte jedoch nicht. Am Mittwoch jährt sich eine Verfassungsänderung Indiens, die dem indischen Teil Kaschmirs die Teilautonomie entzogen hatte.

Beide Atommächte streiten seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indiens und der Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 um die Herrschaft über Kaschmir. Seit Indiens Regierung am 5. August 2019 ihrer mehrheitlich muslimischen Region Jammu und Kaschmir den Teilautonomiestatus entzogen hatte, verschlechterten sich die bereits belasteten Beziehungen beider Staaten.

Indische Behörden verhängten am Dienstag eine Ausgangssperre in ihrem Teil Kaschmirs. In der Region fühlen sich viele Muslime unterdrückt. So waren viele Kaschmirer gegen die damalige Änderung, einige fühlen sich mit dem muslimischen Nachbarland Pakistan verbunden oder wollen mehr Freiheiten. Das Gebiet wurde zunehmend militarisiert. Im Rest Indiens gibt es viele Befürworter der Regelung, insbesondere unter Anhängern der hindunationalistischen Regierungspartei.

Immer wieder kommt es zu kleinen militärischen Zwischenfällen entlang der 740 Kilometer langen Kontrolllinie, die Kaschmir in ein indisch und ein pakistanisch kontrolliertes Gebiet teilt. Ein kleiner Teil gehört zudem zu China. Pakistan und Indien führten bereits mehrere Kriege gegeneinander.