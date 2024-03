ISLAMABAD: Nach der umstrittenen Parlamentswahl vor rund drei Wochen soll an diesem Sonntag in Pakistan ein neuer Premier bestimmt werden. Die Opposition protestiert auf den Straßen gegen den Wahlausgang.

Tausende Anhänger der Oppositionspartei PTI sind am Samstag in Pakistan auf die Straße gegangen, um gegen die Ergebnisse der umstrittenen Parlamentswahl zu protestieren. Kundgebungen gab es Medienberichten zufolge in allen größeren Städten der etwa 240 Millionen Einwohner zählenden Atommacht. Die Polizei habe friedliche Demonstranten festgenommen, sagte ein Parteisprecher. Die PTI werde weiter gegen das aus ihrer Sicht manipulierte Wahlresultat protestieren. An diesem Sonntag will das Parlament einen neuen Premierminister bestimmen.

Die Wahl am 8. Februar war überschattet von Vorwürfen des Wahlbetrugs, massiven Internetsperren und sporadischer Gewalt. Die PTI-Partei des populären Ex-Premiers und Kricket-Stars Imran Khan beklagte systematische Benachteiligung. Sie durfte etwa nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs ihre Mitglieder nur als unabhängige Kandidaten ins Rennen schicken. Khan selbst sitzt nach mehreren Verurteilungen unter anderem wegen Korruptionsvorwürfen in Haft.

Die Muslimliga PML-N der Polit-Dynastie Sharif und die Volkspartei PPP um Ex-Außenminister Bilawal Bhutto Zardari haben sich inzwischen mit mehreren Kleinparteien auf eine Regierungskoalition geeinigt. Kandidat für das Amt des Premierministers ist Shehbaz Sharif von der PML-N, der das Amt bereits zwischen April 2022 und August 2023 bekleidet hatte.