Von: Björn Jahner | 22.10.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Trotz der seit dem 25. September 2023 geltenden visafreien Einreise für Chinesen, hat die Nord-Provinz Chiang Mai bisher nur wenige Besucher aus der Volksrepublik angezogen, gab die Chiang Mai Tourism Business Association am Samstag (21. Oktober 2023) bekannt.

Die Visabefreiung, mit der Besucher aus China und Kasachstan angezogen werden sollen, um die Tourismusindustrie anzukurbeln, gilt für fünf Monate bis Ende Februar.

Statistiken zeigen, dass im August 21.568 chinesische Besucher ankamen, 12.556 im September und 7.828 bis zum 15. Oktober.

Der Präsident des Verbandes, Supamitr Kijjapipat, wies darauf hin, dass einer der Gründe für die geringe Besucherzahl der verheerende Amoklauf im Bangkoker Nobeleinkaufszentrum Siam Paragon vom 3. Oktober sein könnte, bei dem drei Menschen starben und vier verletzt wurden. Unter den Toten befand sich eine chinesische Touristin.

Ein weiterer Faktor könnte der andauernde Krieg zwischen Israel und der Hamas sein, der am 7. Oktober ausbrach, sagte er. Supamitr verdeutlichte, dass chinesische Touristen in der Regel ihre Urlaubspläne stornieren, wenn ein Krieg im Gange ist, unabhängig davon, wo er stattfindet, da er sich wahrscheinlich auf die Treibstoffpreise und damit auf die Flugtickets auswirken wird.

Er sagte, dass der Plan der Regierung, die Betriebszeiten des Flughafens Chiang Mai ab November bis 01.00 Uhr morgens zu verlängern, sei ein guter Anfang sei, um Ausländer anzuziehen. „Die Fluggesellschaften müssen mehr Direktflüge nach Chiang Mai einführen, da es immer noch weniger Flüge nach Chiang Mai gibt als vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie“, sagte er.

Supamitr ist jedoch zuversichtlich, dass die Zahl der chinesischen Besucher in den nächsten drei Monaten allmählich ansteigen wird, da in dieser Zeit viele Feste und Aktivitäten stattfinden, darunter das Lichterfest Loy Krathong und der Neujahrs-Countdown.

Nach Angaben des Verbandes steigt zwischenzeitlich die Zahl der thailändischen Touristen in Chiang Mai, aber die Zeit und das Geld, das sie in den örtlichen Geschäften ausgeben, sind zurückgegangen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass sich die Wirtschaft noch nicht vollständig erholt hat, was viele Thais dazu veranlasst, meist nur Tagesausflüge zu buchen und nur das Nötigste zu kaufen, fügte Supamitr hinzu.