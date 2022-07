Neues aus der Film-, Musik- und Promiwelt am Freitag

Hochzeitsmarathon von Finanzminister Lindner auf Sylt geht weiter

KEITUM: Keine Verschnaufpause für Christian Lindner und Franca Lehfeldt: Nach der standesamtlichen Hochzeit gehen die Feierlichkeiten schon am Freitag weiter. Mit Spannung werden die kirchliche Trauung am Samstag und die anschließende Feier mit prominenten Gästen erwartet.

Nach der standesamtlichen Trauung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der Journalistin Franca Lehfeldt steht für das Paar schon der nächste feierliche Termin an. Am Freitag soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Polterabend stattfinden. Am Samstag will sich das Paar dann in einer Kirche trauen lassen. Medienberichten zufolge soll dann abends in der «Sansibar» gefeiert werden. Auf der Gästeliste sollen demnach zahlreiche Prominente stehen - darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie CDU-Parteichef Friedrich Merz.

Am Donnerstag warteten zum Teil bereits seit dem Vormittag Neugierige und Journalisten auf der Wiese vor dem Sylt-Museum sowie auf der Straße davor auf das Paar. Im Sylt-Museum sollte die standesamtliche Hochzeit stattfinden - die Uhrzeit war allerdings nicht bekannt. Tatsächlich geheiratet hat das Paar am Nachmittag. Zu sehen bekamen es die Schaulustigen allerdings erst nach dem «Ja»-Wort. Lindner und Lehfeldt betraten das Museum, das zu diesem Zeitpunkt geschlossen war, nicht durch den Haupteingang. Zudem waren die Anwesenden bereits lange vor der Ankunft von Sicherheitspersonal und Polizei vom Museumsgelände beziehungsweise der Straße direkt davor verwiesen worden. Hinter den Sperren aus Polizisten schräg gegenüber des Haupteinganges harrten dennoch einige Dutzend Menschen aus - und wurden belohnt: Das frisch getraute Paar kam aus dem Haupteingang heraus, küsste sich und ging zu seinem Auto. Dabei winkten sie den zahlreichen Neugierigen und Journalisten zu, die auf das Paar gewartet hatten.

Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Sie arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten. «Wir sind überglücklich», sagte Lehfeldt dem Sender RTL, für den sie damals noch arbeitete.