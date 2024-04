Neues aus dem Ausland am Samstag

«Corriere della Sera»: WTO unfähig gegen China

ROM: Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» fordert am Samstag ein neues Gegengewicht im Welthandel angesichts der zunehmenden Abhängigkeit vieler Länder von China:

«In einer idealen Welt sollten supranationale Institutionen wie die Welthandelsorganisation (WTO) den Welthandel regeln. Dieser «Gerichtshof der Globalisierung» funktioniert aber schon lange nicht mehr. Es ist leicht, den Vereinigten Staaten die Schuld zu geben, die insbesondere in der Ära von Donald Trump auf Unilateralismus gesetzt haben.

Aber die WTO hat sich als unfähig erwiesen, den unlauteren chinesischen Wettbewerb zu verhindern und destruktive Praktiken wie Dumping, Verkäufe unter Selbstkostenpreis und staatliche Subventionen zu unterbinden. Unter Joe Biden hat die US-Regierung Trumps Zölle bestätigt und ihre eigenen hinzugefügt. Darüber hinaus praktiziert sie einen immer offeneren «Kapitalismus chinesischer Prägung» - eine Industriepolitik, die auf einer Flut von öffentlichen Geldern zur Förderung der nationalen Wieder-Industrialisierung beruht.»

«NZZ»: Taiwans strenge Bauvorschriften schützen Menschenleben

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit den unterschiedlichen Folgen von Erdbeben in Taiwan und der Türkei:

«Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung hoher Opferzahlen sind stabil gebaute Häuser. (.) Was passiert, wenn Bauvorschriften nicht durchgesetzt werden, zeigte sich beim Erdbeben vor gut einem Jahr in der Türkei: Es war ein offenes Geheimnis, dass Bauunternehmer die Gesetze ignorierten und minderwertige Materialien einsetzten. Immer wieder gab es Amnestien, bei denen sich Sünder mit einer Geldstrafe freikaufen konnten. Die unsachgemäß gebauten Gebäude blieben allerdings stehen - der Preis waren über 50.000 Menschenleben.

Dass in Taiwan Bauvorschriften großmehrheitlich durchgesetzt werden, rührt nicht daher, dass Taiwaner per se gesetzestreuer wären als Menschen anderswo. Taiwans Stärke ist vielmehr sein stabiles demokratisches System. Politiker und Parteien werden abgewählt, wenn sie in der Katastrophenvorsorge und -hilfe versagen. Die Zivilgesellschaft und Medien decken Skandale auf, sündige Bauunternehmer werden an den Pranger gestellt. Gerichte sind größtenteils unabhängig.»