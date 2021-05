Neues aus dem Ausland am Montag

Nordkoreas Medien kritisieren Ende von Raketen-Richtlinien für Seoul

SEOUL: Nordkoreas Staatsmedien haben die Zustimmung der USA zu einer Aufhebung der Reichweiten-Beschränkung südkoreanischer Militärraketen kritisiert. In einem Kommentar wurde den Vereinigten Staaten eine feindselige Politik gegenüber Pjöngjang und «doppeltes Spiel» vorgeworfen. «Sie sind trotz ihres Lippenbekenntnisses zum Dialog in Konfrontation vertieft», hieß es am Montag in dem Artikel, den die Nachrichtenagentur KCNA Kim Myong Chol, einem «Kritiker für internationale Angelegenheiten», zuschrieb.

Es war die erste Reaktion aus Nordkorea auf das Treffen von US-Präsident Joe Biden mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae In am 21. Mai in Washington. Beide hatten sich darauf geeinigt, noch bestehende Richtlinien für Beschränkungen bei der Raketenentwicklung durch Südkorea aufzuheben.

Beide Alliierten hatten in den vergangenen Jahren die ursprünglich 1979 eingeführten Richtlinien angesichts des Konflikts um das Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas mehrmals geändert, um die Regulierungen zu lockern. Die Reichweite für Militärraketen war zuletzt weiter auf maximal 800 Kilometer begrenzt. Die Beschränkung für das Gewicht der Sprengköpfe auf maximal 500 Kilogramm wurde jedoch aufgehoben.

Zahlreiche Länder würden jetzt die Nordkorea-Politik der US-Regierung, die «maximale Flexibilität» vorgebe, als Trickserei sehen, wurde der Kommentator von KCNA zitiert. Der Schritt der USA, Südkorea freie Hand bei der Raketenentwicklung zu geben, sei dazu gedacht, einen Rüstungswettlauf auf der koreanischen Halbinsel und in der Region auszulösen.

Drei Männer erleiden Stichverletzungen an englischem Strand

FORMBY: An einem Strand in England sind drei Menschen mit Stichen schwer verletzt worden. Die Männer seien von der Luftrettung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei in Liverpool am Sonntagabend mit. Vermutlich bestehe ein Zusammenhang zwischen den Taten. Die Polizei rief die Standbesucher auf, mögliche Fotos und Videoaufnahmen mit den Sicherheitskräften zu teilen.

«Es ist entsetzlich und traurig, dass wir an einem sonnigen Tag wie heute, an dem sich die Leute amüsiert haben, nach einem so schrecklichen Vorfall an unseren Stränden patrouillieren müssen», sagte Einsatzleiter Mark Baker. «Messerkriminalität hat in unseren Gemeinden überhaupt keinen Platz, und wir tun alles, um den Täter vor Gericht zu stellen.»

Die Zeitung «Liverpool Echo» berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, zwei Männer seien mit einer Axt und einem Samurai-Schwert auf einen dritten losgegangen. Zuvor soll es eine abgesprochene Schlägerei gegeben haben. Eine Bestätigung dafür gab es nicht. Bei sommerlichen Temperaturen waren zahlreiche Menschen an dem Strand nahe der Großstadt Liverpool unterwegs.

Wieder Kinder in Nigeria gekidnappt - Bis zu 200 Entführte befürchtet

LAGOS: Im Norden Nigerias haben Bewaffnete Dutzende Kinder aus einer Schule entführt. Laut Polizei könnten die Entführer in der Stadt Tegina bis zu 200 Kinder in ihre Gewalt gebracht haben. Bewaffnete auf Motorrädern hätten wahllos um sich geschossen und eine noch nicht genau bezifferte Zahl von Kinder entführt. Auch nigerianische Medien sprachen von bis 200 gekidnappten Kindern. In der Region hatten erst im Februar Bewaffnete 27 Schüler verschleppt und einen getötet.

Im bevölkerungsreichsten Land Afrikas sind in den vergangenen Jahren wiederholt Schüler und Studenten entführt worden. Der spektakulärste Fall ereignete sich 2014, als die islamistische Terrormiliz Boko Haram 276 Schülerinnen entführte. Inzwischen terrorisieren auch kriminelle Banden die Bevölkerung mit Massenentführungen. Offen bleibt meist, ob Lösegeld gezahlt wurde.

Erst am Samstag war eine Gruppe von 14 entführten Studenten und Universitätsmitarbeitern in Nigeria nach über einem Monat Geiselhaft wieder freigekommen. Die Studenten und Angestellten der Greenfield Universität in Kaduna waren am 20. April von unbekannten Bewaffneten entführt worden. Während der Verhandlungen mit der Regierung um ein Lösegeld töteten die Entführer fünf Geiseln, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.