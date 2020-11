Neues aus dem Ausland am Montag

«Nesawissimaja»: Menschen in Belarus trotzen Lukaschenkos Gewalt

MOSKAU: Zur andauernden Polizeigewalt gegen die Massenproteste in Belarus (Weißrussland) gegen Machthaber Alexander Lukaschenko schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Montag:

«Die Menschen in Belarus sind am Sonntag vor dem Hintergrund äußerster emotionaler Anspannungen auf die Straße gegangen, wovon die Mitteilungen in den sozialen Netzwerken zeugten. (...) Gewidmet war der Marsch nämlich dem Andenken an Roman Bondarenko, der nach einem Überfall durch maskierte Unbekannte starb.

Auf der einen Seite trieb die Menschen die Wut und die Bereitschaft zum Kampf und zur Rache an. Auf der anderen Seite war allen klar, dass der Machtapparat auch bereit ist, jeden beliebigen zu töten, der ein Bändchen (der Opposition) trägt.

Wer anders denkt als die Regierenden, wird gejagt, mit Tränengas vergiftet, verhaftet. Trotzdem gehen die Menschen weiter auf die Straße und fordern von Alexander Lukaschenko: «Hau ab!» Doch er denkt nicht daran, sich zu verabschieden - und will das Land auch in den kommenden viereinhalb Jahren weiter regieren.»

National-Parteien verlieren bei Lokalwahlen in Bosnien

SARAJEVO: Die in ihren jeweilige Volksgruppen dominierenden National-Parteien haben bei den Lokalwahlen in Bosnien-Herzegowina am Sonntag empfindliche Niederlagen einstecken müssen. In der Hauptstadt Sarajevo verlor die muslimisch-bosniakische Regierungspartei SDA mehrere Stadtteile an ein links-liberales Oppositionsbündnis. Auch verlor die SDA Bürgermeisterposten in bosniakischen Städten wie Gorazde, Jablanica und Novi Travnik, wie die Wahlkommission in der Nacht zum Montag mitteilte.

Im serbischen Landesteil, der Republika Srpska, verlor die Regierungspartei SNSD des serbischen Präsidentschaftsmitglieds Milorad Dodik die Bürgermeisterwahl in der Regionshauptstadt Banja Luka. In Srebrencia, wo im Juli 1995 bosnisch-serbische Streitkräfte 8000 muslimische Männer und Jugendliche ermordet hatten, wurde der serbische Bürgermeister Mladen Grujicic (SNSD) abgewählt. Ihn löst der Bosniake Alija Tabakovic ab. Grujicic hatte den Genozid - das schlimmste Kriegsverbrechen seit 1945 in Europa - geleugnet.

Bosnien ist seit dem Krieg 1992-1995 in die Republika Srpska und in die Föderation BiH unterteilt, in der vor allem Bosniaken und Kroaten leben. Die im Krieg entstandenen National-Parteien dominieren seit Jahrzehnten das öffentliche Leben in den Gebieten ihrer jeweiligen Ethnie. Ihr Wirken ist durch Korruption, Klientelismus und Vetternwirtschaft bestimmt. Außerdem verhindern sie durch ihr Festhalten an überkommenen Strukturen, von denen nur sie profitieren, die Modernisierung Bosniens und seine Heranführung an die EU.

Bosnische Medien werteten die Wahlergebnisse als Beginn eines möglichen Wandels. Sie schrieben sie auch dem Versagen der National-Parteien bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu, von der Bosnien besonders hart betroffen ist.

Kein Sieg für Bolsonaro-Lager bei Wahlen in Brasiliens Metropolen

RIO DE JANEIRO: In Brasiliens zwei größten Städten wird es Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters geben. Bei Kommunalwahlen am Sonntag kam weder in São Paulo noch in Rio de Janeiro ein Kandidat auf mehr als 50 Prozent der Stimmen. In Rio lag der wegen Korruption angeklagte Olympia-Bürgermeister Eduardo Paes nach Auszählung aller Stimmen mit 37 zu 21,9 Prozent vor dem Amtsinhaber Marcelo Crivella, einem evangelikalen Pastor und Verbündeten des rechten Staatspräsidenten Jair Bolsonaro.

In São Paulo landete der von Bolsonaro unterstützte Kandidat, Celso Russomano, abgeschlagen auf dem vierten Platz. Dort wird in der Stichwahl am 29. November der sozialdemokratische Bürgermeister Bruno Covas gegen Guilherme Boulos von der Sozialistischen Partei antreten. Auch in Fortaleza, der viertgrößten Stadt des südamerikanischen Landes, geht die Bürgermeisterwahl in eine zweite Runde.

Bei den Vorwürfen gegen Paes geht es unter anderem um Unregelmäßigkeiten beim Bau einer Sportanlage für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Der konservative 51-Jährige war dort bereits von 2009 bis 2016 Bürgermeister. Insgesamt wurde am Sonntag über Ämter in allen der gut 5500 Gemeinden des Landes abgestimmt.