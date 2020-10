Neues aus dem Ausland am Montag

Athen verurteilt erneute Entsendung türkischen Forschungsschiffs

ATHEN: Die griechische Regierung sieht in der erneuten Entsendung des türkischen Forschungsschiffes «Oruc Reis» ins östlichen Mittelmeer eine «große Eskalation und eine direkte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region». Das teilte das griechische Außenministerium am Montag mit. Man fordere die Türkei auf, ihre Entscheidung unverzüglich rückgängig zu machen und die «illegale Aktion» sofort zu beenden. Griechenland lasse sich nicht erpressen.

Die türkische Marinebehörde hatte am Montag mitgeteilt, die «Oruc Reis» werde von Montag an bis zum 20. Oktober seismische Untersuchungen unter anderem südlich der griechischen Insel Kastelorizo anstellen. Erst Mitte September hatte die Türkei das Schiff abgezogen, ein Schritt, der als Zeichen der Entspannung gewertet worden war.

Die Aktion zeige die Unzuverlässigkeit der Türkei und belege, dass Ankara in Wirklichkeit keinen Dialog wolle, teilte das griechische Außenministerium mit. Eigentlich hatten die Länder nach einer Vermittlung Berlins vereinbart, demnächst einen Termin für gemeinsame Sondierungsgespräche festzulegen, um das Problem anzugehen. Einen weiteren Vermittlungsversuch soll es diese Woche geben, wenn der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) Athen, Ankara und auch Nikosia besucht.

Maas schlägt EU-Sanktionen gegen Lukaschenko vor

LUXEMBURG: Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko soll nach dem Willen von Bundesaußenminister Heiko Maas nun auch persönlich mit EU-Sanktionen belegt werden. «Die Gewalt geht weiter. (...) Es gibt nach wie vor Verhaftungen von friedliebenden Demonstranten», sagte der SPD-Politiker am Montag am Rande von Beratungen der EU-Außenminister in Luxemburg. Er habe deswegen vorgeschlagen, ein neues Sanktionspaket auf den Weg zu bringen. «Zu den Personen, die dann sanktioniert werden, soll auch Lukaschenko gehören.»

Bislang war Lukaschenko nicht unter denjenigen Personen, die die EU wegen Wahlfälschungen oder der gewaltsamen Niederschlagung von friedlichen Protesten sanktioniert hat. Als Grund wurde genannt, dass Sanktionen gegen Lukaschenko persönlich die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung des Konflikts erschweren könnten und der EU die Möglichkeit nähmen, ihren Kurs noch einmal zu verschärfen.

In Belarus gibt es seit der Präsidentenwahl am 9. August Proteste und Streiks gegen den autoritären Staatschef, der bereits seit 26 Jahren an der Macht ist. Auslöser sind Fälschungsvorwürfe gegen die Wahl, nach der sich Lukaschenko mit 80,1 Prozent der Stimmen zum Sieger hatte erklären lassen. Inzwischen gab es bei den Protesten mehrere Tote, Hunderte Verletzte und mehr als 10.000 Festnahmen.

Türkei entsendet Gas-Forschungsschiff erneut ins östliche Mittelmeer

ISTANBUL: Im Erdgasstreit mit Griechenland entsendet die Türkei ihr Forschungsschiff «Oruc Reis» erneut ins östliche Mittelmeer. Von Montag an werde es bis zum 20. Oktober seismische Untersuchungen unter anderem südlich der griechischen Insel Kastelorizo anstellen, teilte die türkische Marinebehörde mit. Es werde von zwei Schiffen begleitet. Am Montagmorgen lag die «Oruc Reis« nach Angaben der Website «Marinetraffic» aber noch vor dem Hafen der südtürkischen Stadt Antalya.

Die Entscheidung dürfte den Erdgasstreit mit Griechenland weiter anheizen. Erst Mitte September hatte die Türkei das Schiff abgezogen - das wurde als Zeichen der Entspannung gewertet. Ende September hatten sich Athen und Ankara sogar das erste Mal seit vier Jahren darauf geeinigt, wieder Sondierungsgespräche aufzunehmen.

Athen wirft der Türkei vor, illegal nach Erdgas zu suchen und in Gewässern unterwegs zu sein, die zur Ausschließlichen Wirtschaftszone Griechenlands gehören. Die Regierung in Ankara weist die Vorwürfe zurück. Sie argumentiert, dass die Gewässer, in denen sie nach Erdgas sucht, zum türkischen Festlandsockel gehören und sie damit ein Recht auf Ausbeutung hat.

Deutsch-polnische Städtepartnerschaften vor Herausforderungen

DARMSTADT/WARSCHAU: Deutsch-polnische Städtepartnerschaften stehen vor so mancher Herausforderung. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie des Deutschen Polen-Instituts zu deutsch-polnischen Kommunalpartnerschaften, die an diesem Montag veröffentlicht wird.

Ein Problem vieler Städte und ihrer Partnerschaften sei die Überalterung der dort engagierten Menschen, während Vertreter der jüngeren Generation meist nur wenig Interesse an einem Engagement zeigten. Anders als in den frühen Zeiten der Städtepartnerschaften seien Reisemöglichkeiten viel größer geworden, und viele junge Leute ziehe es zu «exotischeren» Zielen. Auch bürokratische Hemmnisse und finanzielle Probleme stellten eine Herausforderung dar.

Die Online-Befragung von 350 städtischen Vertretern sowie 80 Einzelinterviews hätten aber auch ergeben, dass die Kontakte zwischen Deutschen und Polen in Städtepartnerschaften zu einem besseren gegenseitigen Verständnis und zum Abbau von Stereotypen beitragen. Zusammen mit gemeinsam umgesetzten Projekten vor Ort führe dies dazu, dass die aktuelle politische Lage in den beiden Ländern keinen Einfluss auf die alltägliche städtepartnerschaftliche Arbeit habe.

Konservative bei Parlamentswahl in Führung

VILNIUS: Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Litauen liegt die konservative Vaterlandsunion in Führung. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlbezirke kommt die Oppositionspartei auf 23,7 Prozent der Stimmen - und überholte damit noch den anfangs vorne liegenden Bund der Bauern und Grünen. Die Regierungspartei aus der politischen Mitte wird mit 18,1 Prozent zweitstärkste Kraft vor der populistischen Arbeitspartei (9,9 Prozent) und den Sozialdemokraten (9,5 Prozent). Dies teilte die Wahlkommission am Montagmorgen in Vilnius mit.

Von den übrigen 13 politischen Kräften, die bei der Wahl angetreten waren, könnten den Angaben zufolge zwei weitere den Sprung ins Parlament des EU- und Nato-Landes schaffen. Das vorläufige Endergebnis wird am Montag erwartet. Die Wahlbeteiligung war mit 47,2 Prozent niedriger als bei der Wahl vor vier Jahren. Im Mittelpunkt des von der Corona-Pandemie überschatteten Wahlkampfs standen wirtschafts- und sozialpolitische Themen.

Die Abstimmung am Sonntag war die erste von zwei Wahlgängen: Die Wähler entschieden zunächst über 70 Sitze im Parlament nach dem Verhältniswahlrecht. In zwei Wochen werden sie dann über 71 Direktmandate in der Volksvertretung Seimas abstimmen.