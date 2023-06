Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.23 | Überblick

19 Tote bei Bergrutsch in Südwestchina

PEKING: Bei einem Bergrutsch in Südwestchina sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere wurden verletzt, wie die örtlichen Behörden nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Montag berichteten. Zu dem Unglück kam es am frühen Sonntagmorgen auf einem Forstwirtschaftsgelände in Yongsheng nahe der Stadt Leshan in der Provinz Sichuan.

Mehr als 600 Menschen hätten sich an den Bergungsarbeiten beteiligt, hieß es. Die Arbeiten wurden am Sonntagabend jedoch wieder eingestellt. Die Ursache des Erdrutsches werde untersucht, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.