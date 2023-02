Neues aus dem Ausland am Montag

Ausweitung von Steuervorteilen: Tesla hebt US-Preise für SUV-Model

LONDON: Der Elektroautobauer Tesla hat in den USA die Preise für sein Model Y nach einer Ausweitung steuerlicher Kaufanreize durch die US-Regierung kurz vor dem Wochenende angehoben. Der Preis für das Model Y Long Range stieg laut Unternehmenswebsite um 1500 auf knapp 55.000 US-Dollar und der für das Model Y Performance um 1000 auf knapp 58.000 US-Dollar. Zuvor hatte die US-Regierung die Zahl der Konsumenten ausgeweitet, die für eine Steuergutschrift beim Kauf eines Stadtgeländewagens (SUV) von 7500 Dollar infrage kommen. Zudem wurde die Definition angepasst, was ein SUV ist, und nun kommen Wagen bis zu einem Preis von 80.000 Dollar für den Zuschuss infrage.

Tesla hatte erst Anfang bis Mitte Januar die Preise etwa für das Model 3 in den USA und Europa gesenkt, um einer wohl trägen Nachfrage und der wachsenden Konkurrenz zu begegnen. Tesla-Chef Elon Musk hatte vergangene Woche bei der Telefon-Konferenz zu den aktuellen Quartalszahlen betont, dass dieser Schritt die Nachfrage kräftig angekurbelt habe.

Fünf Tote bei Schiffsunglück mit Migranten in der Ägäis

ATHEN: Beim Untergang eines Bootes mit Migranten an Bord sind am Sonntag in der Ägäis eine Frau und vier Kinder ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Montag weiter mitteilten, konnten 36 Menschen aus dem Wasser gerettet werden oder mit eigenen Kräften die Küste der griechischen Insel Leros erreichen. Die meisten Menschen kommen demnach aus afrikanischen Staaten. Sie gaben an, dass sie von der türkischen Ägäisküste gestartet waren. In der Region herrschten zum Zeitpunkt des Unglücks Winde der Stärke sechs bis sieben, wie es weiter hieß.

Immer wieder versuchen Migranten, von der türkischen Westküste und aus Ländern im Nahen Osten nach Griechenland oder sogar direkt nach Süditalien zu gelangen. Die Boote sind meist heillos überfüllt und in schlechtem Zustand. So kommt es immer wieder zu schweren Unglücken.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind im vergangenen Jahr 326 Menschen beim Versuch, aus der Türkei oder anderen Ländern des östlichen Mittelmeers nach Europa überzusetzen, ertrunken oder sie werden vermisst. Damit hat sich die Zahl der Opfer im Vergleich zu 2021 fast verdreifacht, wie aus einer UNHCR-Statistik hervorgeht. 2021 kamen demnach 115 Menschen ums Leben gekommen oder werden vermisst.

Mindestens 170 Tote nach Erdbeben in der Südosttürkei

ISTANBUL/ DAMASKUS: Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen. In der Türkei starben mindestens 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad berichtete. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium.

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hatte am frühen Montagmorgen die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Ein weiteres Beben der Stärke 6,6 sei kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen worden. Das Geoforschungszentrum Potsdam hatten zuvor Beben der Stärken 7,4 und 7,9 gemeldet. Das Beben war nach offiziellen Angaben auch in Israel zu spüren.

Das Ausmaß der Katastrophe war noch nicht absehbar. Mindestens neun Provinzen in der Südosttürkei sind nach offiziellen Angaben betroffen, darunter Kahramanmaras und das mehr als 300 Kilometer weiter entfernte Diyarbakir. Zahlreiche Häuser stürzten ein. Alleine in der Provinz Malatya seien 140 Gebäude eingestürzt, berichtete der Sender CNN Türk.

Bilder zeigten, wie Helfer versuchten, Menschen aus den Trümmern zu bergen. Innenminister Süleyman Soylu sagte, man habe Rettungsteams aus dem ganzen Land zusammengezogen und um internationale Unterstützung gebeten. Es seien mehr als 22 Nachbeben gemessen worden.

Katholische Kirche Europas berät in Prag über Reformen

PRAG: Rund 590 Vertreter der katholischen Kirche aus ganz Europa beraten online und vor Ort in Prag eine Woche lang über notwendige Reformen. Mit einem Gottesdienst begann am Sonntagabend die Kontinentalversammlung im Rahmen des weltweiten «Synodalen Prozesses». Mit dem Vorhaben will der Vatikan unter Papst Franziskus gemeinsam mit den Gläubigen und den Ortskirchen Veränderungen in der Kirche anstoßen. Der Prozess bereitet eine Bischofssynode, eine große Kirchenversammlung, im Oktober vor.

Christian Weisner von der kritischen Laienbewegung «Wir sind Kirche» forderte die Teilnehmer im Vorfeld auf, mit einem «mutigen Schritt» voranzugehen. «Die Frustration der Frauen, die von allen Weiheämtern ausgeschlossen sind, ist weltweit zu spüren», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Prag. Zudem müssten Themen wie sexualisierte Gewalt und ihre Vertuschung dringend angesprochen werden. Die Zeit der Zweiteilung zwischen geweihten Klerikern und einem Kirchenvolk, das blind gehorche, sei längst vorbei, argumentierte Weisner.

Die bis Sonntag dauernde Kontinentalversammlung in Prag wird vom Rat der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE) veranstaltet. Teilnehmen werden neben Bischöfen auch Priester, Ordensleute und Laien. Grundlage ist das vatikanische Arbeitsdokument «Mach den Raum deines Zeltes weit», das Themenfelder wie Teilhabe und Vertrauensverlust umreißt. Nicht zu verwechseln ist der weltweite «Synodale Prozess» mit dem «Synodalen Weg», einem Gesprächsprozess der deutschen Katholiken.

