Neues aus dem Ausland am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.08.22 | Überblick

Frau am Grill: Gewinnerin bei Asado-Meisterschaft

BUENOS AIRES: Im Garten oder auf dem Balkon Berge von hochwertigem Fleisch auf Holzkohle grillen ist eine Leidenschaft der Argentinier - sie kommen gerne zum sogenannten Asado zusammen. So strömten die Menschen in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires am Sonntag (Ortszeit) denn auch zahlreich ins Zentrum, wo die vierte landesweite Asado-Meisterschaft stattfand.

Erstmals kürte eine Jury aus Gastronomie-Experten dabei eine Frau als Gewinnerin, wie die argentinische Nachrichtenagentur Telam berichtete. «Es ist ein enormer Stolz und eine Freude, an dem Wettkampf teilgenommen zu haben, auch weil so wenige Frauen dabei sind, nur vier von 24», sagte die 39-Jährige Natalí Suárez Pardo aus San Luis demnach. «Auf die Frauen am Grill.»