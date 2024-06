Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.24 | Überblick

Erster großer Wald- und Buschbrand des Jahres auf Zypern

NIKOSIA: An den Hängen des höchsten Bergs Zyperns tobt seit Dienstag ein Großbrand. Hubschrauber und Löschflugzeuge sind im Einsatz, Häuser wurden beschädigt. Auch Menschen wurden leicht verletzt.

Nach einer langen regenarmen Zeit und mehreren Tagen mit Temperaturen um die 40 Grad hat sich ein Brandherd auf der Mittelmeerinsel Zypern zu einem großen Wald- und Buschbrand entwickelt. Wie der zyprische Rundfunk (RIK) am Mittwoch berichtete, tobten die Flammen am südlichen Hang des höchsten Berges der Insel im Nordosten der Stadt Paphos. Vier Dörfer rund um die Ortschaft Polemi mussten vorübergehend evakuiert werden. Drei Menschen wurden mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht. Zahlreiche Nutztiere verendeten.

Mehrere Ställe und Häuser seien beschädigt worden, berichteten zyprische Medien. Mit dem ersten Tageslicht wurden Hubschrauber und Löschflugzeuge eingesetzt. An den Löscharbeiten beteiligen sich zwei Löschflugzeuge aus Griechenland. Vier weitere Flugzeuge aus Jordanien kämen ebenfalls zu Hilfe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Hotels und andere touristische Anlagen waren von den Flammen nicht bedroht. Der Brand sei allen Anzeichen nach am Vortag in einer illegalen Müllhalde ausgebrochen, sagte Präsident Nikos Christodoulidis im Rundfunk.

Wegen Hitze: Akropolis mittags geschlossen

ATHEN/ANKARA: Die Menschen in Griechenland und der Türkei ächzen unter der Hitze. Mancherorts bleiben Schulen geschlossen, Homeoffice ist angesagt. Ins Freie wagen sich in den Mittagsstunden fast nur Touristen.

Es fühlt sich an wie ein Mini-Lockdown, finden manche Griechen: Wegen einer mehrtägigen Hitzewelle mit örtlich bis über 40 Grad blieben am Mittwoch viele Schulen des Landes geschlossen. Wer kann, ist vom Arbeitsministerium angehalten, im Homeoffice zu arbeiten. Lieferdiensten wurde die Ausfahrt von Pizzen und anderen Produkten von 12.00 Uhr mittags bis 17.00 Uhr untersagt - und auf Anweisung des Kulturministeriums bleibt am Mittwoch auch der Touristenmagnet Akropolis während der heißen Mittagsstunden geschlossen.

Warme Luftmassen aus Nordafrika sorgen noch mindestens bis Freitag in Griechenland und auch der Türkei für Temperaturen von örtlich bis zu 45 Grad. Mit den höchsten Werten werde am Mittwoch und Donnerstag gerechnet, bevor die Hitze zum Wochenende abflaue, hieß es beim griechischen Wetterdienst. Dann soll auch etwas Regen im Westen der Türkei Abkühlung bringen, teilte der türkische Wetterdienst mit.