Neues aus dem Ausland am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.05.20 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Ben Stiller teilt Erinnerungen an verstorbenen Vater Jerry

LOS ANGELES: Schauspieler Ben Stiller (54) hat Erinnerungen an seinen kürzlich verstorbenen Vater Jerry Stiller (92) geteilt. Er sprach in der Show von Entertainer Jimmy Fallon über seine Kindheit und den verstorbenen Schauspieler. Zu dessen Humor sagte er, sein Vater haben niemanden absichtlich zum Lachen bringen wollen, er sei einfach er selbst gewesen.

Aus seiner Kindheit in New York City erzählte Stiller, dass sein Fahrrad gestohlen wurde als er 11 oder 12 Jahre alt war. Sein Vater sei dem Kind hinterher gerannt. Als er es eingeholt habe, habe sein Vater das Fahrrad aufgegeben und gesagt: «Wir lassen ihn das Fahrrad behalten. Er braucht es.»

Jerry Stiller wurde in Deutschland vor allem durch seine Rolle als kauziger alter Schwiegervater Arthur Spooner in der Sitcom «King of Queens» (1998-2007) bekannt und war auch in der 90er-Jahre-Erfolgsserie «Seinfeld» häufig zu sehen. Dort verkörperte er den Exzentriker Frank Costanza.

Zehnjähriger in Altkleider-Container eingeklemmt und gestorben

BERGAMO: Ein Zehnjähriger ist in Norditalien beim Klettern in einen Altkleider-Container eingequetscht worden und gestorben. Das bestätigte die Polizei in Treviglio in der Lombardei am Mittwoch. Der traurige Unfall hatte sich am Dienstagabend in dem kleinen Ort Boltiere ereignet. Der Junge wollte vermutlich etwas aus dem Sammelcontainer an einem Parkplatz herausholen, wie eine Lokalzeitung schrieb. Dabei habe er sich in der Schließvorrichtung verfangen. «Der Junge steckte halb drinnen und halb draußen», sagte ein Polizeisprecher.

Eine Frau, die zufällig vorbei kam, alarmierte die Rettungsdienste. Die Helfer hätten den Metallcontainer zerlegen müssen, um das Kind zu befreien. Der Junge, der nach Polizeiangaben eines von fünf Geschwistern war und in dem Ort lebte, wurde in ein Krankenhaus nach Bergamo gebracht. Doch die Versuche der Ärzte, das Kind zu retten, seien gescheitert.

Berliner Flughafen Tegel kann am 15. Juni schließen

BERLIN: Der Berliner Flughafen Tegel kann am 15.

Juni vorübergehend außer Betrieb gehen. Das haben der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg am Mittwoch in einer Gesellschafterversammlung beschlossen, wie eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen sagte.

Familie in Japan hielt Hunderte verwahrloste Katzen im Haus

SAPPORO: Mehr als 200 verwahrloste Katzen haben Beamte im Norden Japans in einem Einfamilienhaus entdeckt. Als Mitarbeiter der städtischen Tierkontrolle in Sapporo das zweistöckige Haus betraten, verschlug ihnen bestialischer Gestank den Atem, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Mittwoch berichtete. Viele der 238 Tiere seien unterernährt gewesen, auf dem Fußboden hätten Knochen von toten Katzen herumgelegen. Der für Japan ungewöhnliche Fall kam erst zutage, als der Besitzer des Hauses das dort mit ihrem Sohn lebende Ehepaar wegen ausstehender Mietzahlungen aufsuchte.

Die Familie gab gegenüber den Behörden an, dass sie die Katzen nicht kastriert hätten. Als Folge vermehrten sich die Tiere so stark, dass sie sich nicht mehr ausreichend um sie kümmern konnten. Nachdem der Besitzer des Hauses vor Gericht zog, um die Mieter loszuwerden, habe die Familie das Haus verlassen. Die 238 Katzen wurden ins städtische Tierkontrollzentrum gebracht. Die meisten konnten weitervermittelt oder adoptiert werden. Jedes Jahr werden in Japan Tausende von Katzen und Hunden, die kein Mensch mehr haben will, von Amts wegen getötet.

Nach Frauenmord in Kanada Terroranklage gegen 17-Jährigen erhoben

Toronto (dpa) - Rund drei Monate nach dem Mord an einer jungen Frau in Kanada haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Beschuldigungen gegen den mutmaßlichen Täter auf Terrorismus ausgeweitet. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der 17-Jährige mutmaßlich aus frauenfeindlichen Motiven gehandelt und sich von der sogenannten «Incel»-Bewegung habe leiten lassen, teilte die Polizei am Dienstag (Ortszeit) mit. Der englische Begriff setzt sich aus «involuntary» und «celibate» zusammen und bezeichnet vorwiegend Männer, die unfreiwillig zölibatär leben und Hass auf Frauen sowie auf sexuell aktive Männer entwickeln.

Dem Teenager wird vorgeworfen, am 24. Februar in einem Massagesalon in Toronto eine 24-Jährige erstochen und eine weitere Frau sowie einen Mann verletzt zu haben. Es gebe unterschiedliche Formen des Terrorismus, hieß es in einer Polizeimitteilung. In diesem Fall habe es sich um eine ideologisch motivierte Gewalttat gehandelt, inspiriert von einer extremistischen Bewegung. Laut der Zeitung «Toronto Star» ist es die erste Terrorismus-Anklage in Kanada in Verbindung mit «Incel»-Überzeugungen.

Nach mehr als 20 Jahren: Musikmagazin kürt Britney-Spears-Hit

LOS ANGELES: US-Sängerin Britney Spears (38) ist mit ihrer Debütsingle «...Baby One More Time» aus dem Jahr 1999 auch 20 Jahre später noch ganz vorn dabei: Sie belegt auf der Liste der «100 größten Debütsingles aller Zeiten», die das Musikmagazin «Rolling Stone» am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichte, den ersten Platz. «Eines jener Pop-Manifeste, die einen neuen Klang, eine neue Ära, ein neues Jahrhundert ankündigen. Aber vor allem einen neuen Stern», schreibt das Magazin zu Spears Platzierung.

Der Song erschien als Spears 17 Jahre alt war und war 32 Wochen in den US-Charts. «...Baby One More Time» sei die fünftbestverkaufte Single einer weiblichen Künstlerin und habe in den USA mehr als 285 Millionen Streams generiert, schreibt das US-Promimagazin «People».

Auf Platz zwei der Hit-Liste mit den größten Debütsingles setzte das «Rolling Stone»-Magazin «I Want You Back» von den Jackson 5. Dahinter auf Platz drei rangiert «Anarchy in the U.K.» von den Sex Pistols.

Regierung will Werkverträge in der Fleischverarbeitung verbieten

BERLIN: Ab dem kommenden Jahr sollen Werkverträge in der Fleischindustrie weitgehend verboten werden. Das geht aus einem Entwurf für Eckpunkte eines «Arbeitsschutzprogramms für die Fleischwirtschaft» hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Er soll an diesem Mittwoch im Bundeskabinett verabschiedet werden.

Demnach soll das Schlachten und die Verarbeitung von Fleisch in Betrieben der Fleischwirtschaft ab 1. Januar 2021 nur noch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des eigenen Betriebes zulässig sein. Die gesetzliche Regelung solle aber nur Unternehmen treffen, deren Kerngeschäft Schlachten und Fleischverarbeitung ist, heißt es. «Für Betriebe des Fleischerhandwerks ist eine gesonderte Betrachtung möglich.» Bei Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz sind zudem künftig Bußgelder von bis zu 30 000 Euro vorgesehen, statt wie bisher maximal 15 000 Euro.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte schärfere Regeln für die Branche angekündigt und eine Abschaffung von Werkverträgen und höhere Bußgelder angedeutet. Nach einer Häufung von Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben stehen die Arbeitsbedingungen mit Subunternehmern und Sammelunterkünften stark in der Kritik. Bei einem Werkvertrag vergeben Unternehmen bestimmte Aufträge und Tätigkeiten an andere Firmen, die sich um die komplette Ausführung kümmern. Gewerkschaften befürworten ein Verbot, die Fleischwirtschaft hatte mit scharfer Kritik auf die Ankündigung aus der Politik reagiert, die Branche strenger zu reglementieren.