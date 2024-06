Neues aus dem Ausland am Freitag

Olympische Ringe am Eiffelturm enthüllt

PARIS: Das olympische Symbol prangt nun am berühmtesten Wahrzeichen von Paris. Die Spiele rücken immer näher.

50 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele haben die Organisatoren die eigens dafür angebrachten fünf olympischen Ringe am Eiffelturm enthüllt. Angebracht sind sie an der Südseite des weltberühmten Turms und Wahrzeichens der französischen Hauptstadt praktisch mit Blick auf die Seine. Die Ringe, die sinnbildlich für die fünf Kontinente stehen sollen, wurden vollständig aus recyceltem französischem Stahl gefertigt. Die Spiele finden vom 26. Juli bis zum 11. August statt, am Fuße es Eiffelturms werden die Medaille im Beachvolleyball vergeben.