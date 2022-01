Neues aus dem Ausland am Donnerstag

EU: Wegen Diskriminierung Litauens WTO-Verfahren gegen China

BRÜSSEL: Die EU hat im Handelskonflikt zwischen Litauen und China ein Verfahren gegen das asiatische Land bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingeleitet. Es gehe um Chinas «diskriminierende Handelspraktiken gegen Litauen, die sich auch auf andere Exporte aus dem EU-Binnenmarkt auswirken», teilte die für die EU-Handelspolitik zuständige Behörde am Donnerstag in Brüssel mit. Da Versuche zur Lösung des Streit gescheitert seien, habe man ein Streitbeilegungsverfahren gegen China ausgelöst.

Zwischen China und Litauen war es in den vergangenen Monaten zu Spannungen gekommen. Peking hatte seine diplomatischen Beziehungen zu dem baltischen Staat herabgestuft, nachdem Taiwan in Vilnius eine Repräsentanz unter eigenem Namen eröffnet hatte. China sieht das demokratische Taiwan, das sich 1949 vom Festland abspaltete, als abtrünnige Provinz und nicht als unabhängigen Staat an und versucht, es international zu isolieren. Litauische Wirtschaftsverbände beklagten, dass die Einfuhr von Waren aus Litauen blockiert werde und das Land nicht mehr im chinesischen Zollsystem gelistet sei.

Die EU-Kommission erhob am Donnerstag ähnliche Vorwürfe. Man habe in den vergangenen Wochen Beweise für verschiedene Arten chinesischer Beschränkungen gesammelt. Dazu gehöre die Weigerung, litauische Waren beim Zoll abzufertigen sowie die Ablehnung von Import-Anträgen aus Litauen. Zudem würden Unternehmen in anderen EU-Staaten dazu gedrängt, litauische Vorprodukte aus ihren Lieferketten zu entfernen, wenn sie nach China exportieren.

Hoffnung für Südafrikas Autofahrer: Führerschein-Drucker ist zurück

JOHANNESBURG: Südafrikas einziger Führerschein-Drucker ist nach seiner Reparatur in Deutschland zurück in dem Kap-Staat.

«Wir sind wieder in Betrieb, wir arbeiten sehr hart - Halleluja», freute sich der zuständige Verkehrsminister Fikile Mbalula in einem Video von einem Besuch der Druckerei, das er auf Twitter veröffentlichte. Seit November mussten Hunderttausende Autofahrer mit abgelaufenen Führerscheinen fahren, weil die in den 1990er Jahren angeschaffte Druckmaschine defekt war. Mbalula hatte daraufhin Übergangslösungen sowie neuartige Führerscheine angekündigt. In Südafrika muss der Führerschein alle fünf Jahre erneuert werden.

Wang mahnt Blinken: Russlands Sicherheitsbesorgnisse «ernst nehmen»

PEKING: Im Konflikt um die Ukraine müssen aus chinesischer Sicht die legitimen Besorgnisse Russlands um seine Sicherheit «ernst genommen und gelöst» werden. In einem Telefonat mit US-Außenminister Antony Blinken mahnte Chinas Außenminister Wang Yi alle Parteien, zurückhaltend zu sein, wie das Außenministerium am Donnerstag in Peking berichtete. Es müsse davon abgesehen werden, die Spannungen zu verschärfen oder zu spekulieren, um die Krise zu übertreiben.

Die Sicherheit eines Landes könne nicht auf Kosten eines anderen gehen. Auch könne regionale Sicherheit nicht durch die Stärkung oder sogar Ausweitung militärischer Blöcke garantiert werden, hob Wang Yi hervor. Im 21. Jahrhundert sollten alle Parteien «die Mentalität des Kalten Krieges komplett aufgeben» und durch Verhandlungen eine ausgewogene und nachhaltige Sicherheitsarchitektur in Europa formen.

Für eine Lösung des Ukraine-Problems sei es notwendig, zum Anfang des Abkommens von Minsk zurückzukehren, sagte Wang Yi. China unterstütze alle Bemühungen, die in diese Richtung gingen. Das Abkommen wurde 2014 fünf Monate nach Beginn der Kämpfe zwischen Soldaten der Regierung gegen von Russland unterstützte Separatisten im Osten der Ukraine vereinbart. Es war ein erster Waffenstillstand mit einem Friedensplan. Doch es hapert an der Umsetzung.

In dem Gespräch unterstrich Blinken nach Angaben seines Sprechers Ned Price in Washington «die globalen Sicherheits- und Wirtschaftsrisiken, die eine weitere russische Aggression gegen die Ukraine darstellen». Deeskalation und Diplomatie seien der verantwortliche Weg vorwärts, habe der Außenminister gesagt.

Los Angeles stimmt gegen neue Öl- und Gasbohrungen

LOS ANGELES: Der Stadtrat von Los Angeles hat sich am Mittwoch gegen neue Öl- und Gasbohrungen im Stadtgebiet der kalifornischen Metropole ausgesprochen. Bürgermeister Eric Garcetti teilte auf Twitter mit, dass er dem Entwurf zustimmen werde. Dies sei ein weiterer Schritt weg von fossiler Energie und zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Langfristig soll auch die bestehende Förderung von Gas und Öl in der Stadt stillgelegt werden. In der Millionenstadt gibt es mehr als 1000 Bohrtürme, wie die «Los Angeles Times» unter Berufung auf Stadtvertreter berichtete.

Umweltschutz- und Gesundheitsverbände pochen seit langem auf die Einstellung der Förderung in dem dicht besiedelten Gebiet. Sie verweisen unter anderem auf die gesundheitliche Belastung für Anwohnern.

Der Staat Kalifornien gilt in den USA als Vorreiter beim Klimaschutz. 2018 setzte der Westküstenstaat die Zielvorgabe, die Stromversorgung bis 2045 komplett aus erneuerbaren Energien zu decken. Der Staat will auch dem umstrittenen Fracking bei der Öl- und Gasförderung ein Ende setzen. Im vorigen Jahr kündigte Gouverneur Gavin Newsom an, dass ab 2024 keine Neugenehmigungen für Fracking-Projekte erteilt würden.

Ex-Farc-Kämpfer übernehmen Verantwortung für Massaker mit 120 Toten

BOGOTÁ: Sechs ehemalige Kämpfer der linken Guerilla-Organisation Farc haben die Verantwortung für eines der größten Massaker während des bewaffneten Konflikts in Kolumbien übernommen. Das teilte die «Sonderjustiz für den Frieden» (JEP) in einem Tweet am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die frühere Guerilla-Organisation hatte sich schon mehrmals für das Massaker von Bojayá im Jahr 2002 mit mindestens 120 Toten entschuldigt. Dass erstmals sechs Ex-Mitglieder die Verantwortung vor der Justiz übernahmen, nannte die kolumbianische Zeitung «El Espectador» «ein noch nie da gewesenes Ereignis» in der «Sonderjustiz für den Frieden».

Der Angriff war einer der folgenschwersten in den mehr als 50 Jahre währenden bewaffneten Konflikt zwischen Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs in Kolumbien. Mehr als 220.000 Menschen kamen während des Bürgerkriegs ums Leben, Millionen wurden innerhalb des südamerikanischen Landes vertrieben. Die größte Rebellenbewegung Farc unterzeichnete 2016 einen Friedensvertrag mit der Regierung. In dem Vertrag wurden auch eine besondere Gerichtsbarkeit und die Wahrheitskommission vereinbart, die den Frieden garantieren sollen.

Mehrheit der Deutschen gegen Waffenlieferungen an Ukraine

BERLIN: Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist gegen die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov schlossen sich 59 Prozent der Befragten der Haltung der Bundesregierung an, dem Land keine Waffen zur Verteidigung gegen einen möglichen Angriff Russlands zur Verfügung zu stellen. Nur 20 Prozent sprachen sich für Waffenlieferungen aus. 21 Prozent machten keine Angaben.

Die Ukraine fordert von Deutschland unter anderem Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme zu Verteidigungszwecken. Die Bundesregierung hat bisher nur 5000 militärische Schutzhelme zugesagt. Die Lieferung letaler, also tödlicher Waffen haben sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ausgeschlossen.

Die Ukraine hat die Zusage der Helme als «reine Symbolgeste» kritisiert. Der Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, sprach von einem «Tropfen auf dem heißen Stein». Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko nannte die Zusage sogar einen «absoluten Witz».

Die Waffenlieferungen werden von Wählern aller im Bundestag vertretenen Parteien mehrheitlich abgelehnt. Am stärksten ist diese Haltung bei den Anhängern der Linken (71 Prozent) und der AfD (67 Prozent) ausgeprägt. Dahinter folgen die Wähler der größten Regierungspartei SPD (61) und der größten Oppositionspartei CDU/CSU (56). Am geringsten ist der Widerstand gegen Waffenlieferungen noch bei den Anhängern der Grünen (55 Prozent) und der FDP (54).

Belästigungsvorwürfe: UN trennen sich von Technologie-Gesandtem

NEW YORK: Mehr als ein Jahr nach dem Bekanntwerden von brisanten Belästigungsvorwürfen haben sich die Vereinten Nationen von ihrem Technologie-Beauftragten Fabrizio Hochschild getrennt. «Ich kann jetzt bestätigen, dass der interne Rechenschaftsprozess der UN bezüglich Herrn Hochschild abgeschlossen ist», sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Mittwoch in New York. Der Dienst des hochrangigen Mitarbeiters für die UN sei «beendet» worden. Die Ergebnisse der Untersuchung, die nach internen Dokumenten bereits im August abgeschlossen war, wurden dagegen nicht verkündet. Sie richtete sich außerdem gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch.

Der Fall hatte am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York deshalb für Aufsehen gesorgt, weil die Vorwürfe mehrerer Frauen gegen Hochschild einen Vertreter der höchsten Führungsebene trafen. Noch dazu hatten die Anschuldigungen das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur Wochen vor Hochschilds Beförderung zum Technologie-Beauftragten erreicht - dies hatte Unverständnis bei Betroffenen und Teilen der Belegschaft ausgelöst. Der UN-Chef beteuerte aber, er habe erst später von den Vorwürfen erfahren.

Sprecher Dujarric sagte am Mittwoch, Guterres stehe zu seinen Entscheidungen in der Sache. Nach seiner Beurlaubung vor einem Jahr hatte der Chilene weiterhin sein volles Gehalt bezogen - der 58-Jährige hatte mehr als drei Jahrzehnte für die UN gearbeitet. Auf seinem offiziellen Twitterkanal teilte Hochschild mit, dass die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung sich laut der Untersuchung nicht bestätigt hätten. Er entschuldigte sich gleichzeitig dafür, ein anmaßender Vorgesetzter gewesen zu sein, der zu viel verlangt habe.

Unterdessen formierten sich unter den UN-Mitarbeitern auch Befürworter von Hochschild. 33 aktuelle oder frühere Angestellte unterschrieben eine Mitteilung, in der die Entscheidung als «schockierend» und die internen Ermittlungen als von einer Medienkampagne beeinflusst bezeichnet wurden.

Westliche Geheimdienste: Russland setzt Aufmarsch in hohem Tempo fort

BRÜSSEL: Nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste hat Russland seinen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine zuletzt in hohem Tempo fortgesetzt. Es könne davon ausgegangen werden, dass mittlerweile 112.000 bis 120.000 Soldaten in dem Gebiet seien, sagte ein ranghoher Nachrichtendienstvertreter der Deutschen Presse-Agentur. Nicht miteingerechnet seien dabei die bewaffneten Kräfte der von Russland kontrollierten Separatisten im Donbass. Sie werden auf rund 35.000 beziffert.

Zu der Frage, wie viele weitere russische Soldaten sich derzeit noch im Anmarsch befinden, wollte sich der Geheimdienstler nicht konkret äußern. Er betonte allerdings, dass sich die Stärke der russischen Truppe im Grenzgebiet zur Ukraine in den kommenden Wochen noch einmal deutlich erhöhen könnte. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Aufmarsch weiter gehen werde, sagte er.

Konkret wird unter anderem für wahrscheinlich gehalten, dass die derzeit auf rund 60 geschätzte Zahl der taktischen Bataillonsgruppen (BTG) weiter wächst. So werden hochflexible und schnelle Kampftruppen mit 600 bis 1000 Soldaten genannt.

Die Nato-Staaten und zahlreiche andere Länder kritisieren den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine seit Wochen. Geheimdienstler befürchten einen russischen Einmarsch in das Nachbarland. Für denkbar wird aber auch gehalten, dass der Aufmarsch vor allem ein Druckmittel sein soll, um die Nato-Staaten dazu zu bringen, russische Vorschläge für neue Sicherheitsvereinbarungen zu akzeptieren. So will Moskau, dass die Nato eine Aufnahme von Ländern wie der Ukraine ausschließt und den Rückzug von Streitkräften aus östlichen Bündnisstaaten einleitet. Die Bündnisstaaten halten das für inakzeptabel.

Südkorea: Nordkorea feuert Geschoss Richtung Meer ab

SEOUL: Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs mindestens ein zunächst nicht identifiziertes Geschoss in Richtung Meer abgefeuert. Das Geschoss sei in Richtung Osten geflogen, teilte Südkoreas Generalstab am Donnerstag mit. Ob es sich um einen neuen Test einer ballistischen Rakete handelte, war zunächst unklar. UN-Resolutionen untersagen der selbst erklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können.

Nordkorea hatte seit Beginn des Jahres bereits mehrfach Raketen getestet. Zuletzt hatte das Land laut Angaben Südkoreas am Dienstag zwei mutmaßliche Marschflugkörper abgefeuert. Anders als ballistische Raketen verfügen Marschflugkörper über einen permanenten eigenen Antrieb.

Kanada verlängert Ausbildungsmission in der Ukraine

OTTAWA: Im Zuge des Ukraine-Konflikts verlängert Kanada eine Ausbildungsmission in dem osteuropäischen Land und schickt weitere Kräfte. Die «Operation Unifier» werde um drei Jahre ausgeweitet und 60 weitere Mitglieder der kanadischen Streitkräfte würden in die Ukraine geschickt, sagte Premier Justin Trudeau am Mittwoch in Ottawa. Im Moment seien dort 200 Soldaten eingesetzt - es gibt nach Worten Trudeaus die Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu 400.

Die zusätzlichen Kosten Ottawas für die Mission belaufen sich demnach auf umgerechnet knapp 240 Millionen Euro. Dazu gehöre auch die Bereitstellung nicht-tödlicher Ausrüstung, Informationsaustausch und Unterstützung bei der Bekämpfung von Cyberangriffen, so Trudeau weiter. Russlands Präsidenten Wladimir Putin forderte der Regierungschef derweil angesichts einer drohenden Invasion der Ukraine zur Deeskalation auf.

Tesla erzielt 2021 Rekordgewinn von 5,5 Milliarden Dollar

AUSTIN: Trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten hat der US-Elektroautobauer Tesla 2021 so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Unterm Strich verbuchte der Konzern nach eigenen Angaben vom Mittwoch einen Gewinn von 5,5 Milliarden Dollar (4,9 Mrd Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar, wie Tesla nach US-Börsenschluss in Austin mitteilte.

Im Geschäftsbericht bezeichnete das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk 2021 als «Jahr des Durchbruchs für Tesla». Es gebe nun keine Zweifel mehr an der Profitabilität von Elektroautos. Tesla hatte lange Zeit rote Zahlen geschrieben und erst 2020 seinen ersten Jahresgewinn seit der Firmengründung 2003 verbucht. Inzwischen verdient der Konzern gut: Im vergangenen Quartal stieg der Überschuss im Jahresvergleich um 760 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar.

Den Umsatz erhöhte Tesla in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent auf 17,7 Milliarden Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen klar. Dennoch reagierte die Aktie nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursabschlägen. Tesla warnte im Quartalsbericht, dass die weltweiten Lieferkettenprobleme anhielten. Dies dürfe die Produktion belasten und es dem Unternehmen erschweren, in seinen Werken die volle Kapazität zu erreichen.

US-Vize Harris reist nach Honduras zu Amtseinführung von Präsidentin

WASHINGTON: Inmitten der politische Krise in Honduras will US-Vizepräsidentin Kamala Harris zur Amtseinführung der gewählten Präsidentin, Xiomara Castro, reisen. Harris werde an der Veranstaltung am Donnerstag teilnehmen, kündigte eine hohe Beamtin des Weißen Hauses am Mittwoch an. Im Anschluss daran solle es ein bilaterales Treffen mit Castro geben - dabei werde es vor allem um das Thema Migration gehen. Harris ist von US-Präsident Joe Biden mit der Eindämmung illegaler Migration betraut worden. Harris wolle mit Blick darauf mit Castro auch über Korruption und wirtschaftliche Entwicklung sprechen. Es gehe darum, sich mit den Ursachen illegaler Migration auseinanderzusetzen.

Die Amtseinführung von Castro wird von einer Parlamentskrise überschattet. Wenige Tage vor dem Amtsantritt der gewählten Castro waren zwei rivalisierende Kongressvorsitzende vereidigt worden. «Wir sind uns der Situation im Parlament bewusst und verfolgen sie aufmerksam. Wir sind der Meinung, dass es an den Menschen in Honduras liegt, eine Lösung für die Differenzen zu finden», sagte die Beamtin. Die 62 Jahre alte Castro war als erste Frau sowie als erste Person seit der Rückkehr zur Demokratie 1982 an die Staats- und Regierungsspitze des mittelamerikanischen Landes gewählt worden, ohne zuvor einer der beiden etablierten Parteien angehört zu haben.