Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Weiterer Toter nach Erdbeben in Taiwan gefunden

TAIPEH: Die Vermisstensuche in Taiwan läuft am Donnerstag weiter. Bei den Arbeiten stoßen die Behörden auf ein weiteres Opfer.

Die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in Taiwan ist auf zehn gestiegen. Das teilten die Behörden am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mit. Der 65 Jahre alte Mann sei auf einem Wanderpfad im osttaiwanischen Taroko-Nationalpark gefunden worden. In der beliebten Ausflugsgegend im Kreis Hualien kamen bei dem stärksten Beben seit fast 25 Jahren am Mittwochmorgen weitere Menschen ums Leben. Zudem vermuteten die Behörden in dem Nationalpark noch einige Vermisste. Den jüngsten Angaben der Behörden zufolge lag die Zahl der Verletzten bei 1067. Ungefähr 660 Menschen galten noch als eingeschlossen, davon viele in einem Wanderhotel in dem Nationalpark.