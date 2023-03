Neues aus dem Ausland am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 16.03.23 | Aktualisiert um: 13:35 | Überblick

Tote bei Schießerei mit Taliban

ISLAMABAD: In Pakistan sind bei einer Schießerei zwischen Sicherheitskräften und den pakistanischen Taliban (TTP) zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie Behörden am Donnerstag weiter bekanntgaben, waren unter den Toten auch zwei Kinder. Bei den anderen Toten soll es sich um Mitglieder der militanten Islamisten handeln.

Nach Aussage von Behörden stürmten Sicherheitskräfte am späten Mittwochabend einen mutmaßlichen Rückzugsort der TTP in der nördlichen Region Waziristan, an der Grenze zu Afghanistan. Dabei sei es zu einem Feuergefecht gekommen, bei dem die beiden Kinder in die Schusslinie geraten seien, hieß es weiter.

Seit einiger Zeit geht Pakistan verstärkt gegen die pakistanischen Taliban vor, die wiederum vermehrt Anschläge für sich reklamieren. Ende Januar kamen bei einem Anschlag in der Millionenstadt Peshawar nach offiziellen Angaben 84 Menschen ums Leben. Der Geheimdienst teilte nach Untersuchungen mit, er habe die pakistanischen Taliban als Drahtzieher ausfindig gemacht. Die TTP hatten sich dagegen von dem Anschlag distanziert. Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan.

Ein Jahr Ausnahmezustand: El Salvador kämpft weiter gegen Banden

SAN SALVADOR: Im Kampf gegen die berüchtigten Jugendbanden hat El Salvador den umstrittenen Ausnahmezustand in dem mittelamerikanischen Land um weitere 30 Tage verlängert. Das Parlament stimmte in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) mit großer Mehrheit für den Antrag des konservativen Präsidenten Nayib Bukele. Die dadurch eingeführten Einschränkungen von Grundrechten werden am 27. März dann bereits ein Jahr lang bestehen.

Das harte Vorgehen gegen die sogenannten Maras sorgte für internationales Aufsehen, als Tausende Häftlinge Ende Februar in ein neues Hochsicherheitsgefängnis gebracht wurden. Die Regierung veröffentlichte ein Video von der Verlegung der tätowierten Verdächtigen, die nur mit weißen Shorts bekleidet waren und dicht nebeneinander in langen Reihen aufgestellt wurden. Weitere 2000 Menschen wurden am Mittwoch in das Gefängnis verlegt, wie der Präsident auf Twitter ankündigte.

Der Ausnahmezustand erlaubt es der Polizei, Verdächtige ohne Haftbefehl festzunehmen. Rund 65.000 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden bislang gefasst, die Mordrate ging deutlich zurück. Menschenrechtler sprechen allerdings von willkürlichen Festnahmen und Missbrauch.

Umfragen zufolge sind in der Bevölkerung die Maßnahmen beliebt. Die Zustimmungsrate für die Arbeit des Präsidenten lag laut einer Umfrage der Zeitung «La Prensa Gráfica» zuletzt bei 91 Prozent. Im Februar 2024 will Bukele wieder kandidieren. Die Verfassung verbietet zwar eine unmittelbare Wiederwahl. Die regierungstreuen Verfassungsrichter des Obersten Gerichts hoben dieses Verbot allerdings auf.

Südkoreas Präsident Yoon zu Gesprächen in Tokio eingetroffen

TOKIO: Überschattet vom erneuten Test einer atomwaffenfähigen Rakete durch Nordkorea ist der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol am Donnerstag zu Gesprächen mit Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida in Tokio eingetroffen. Beide US-Verbündeten wollen versuchen, ihre Streitigkeiten über den Umgang mit Japans Kolonial- und Kriegsvergangenheit zu überwinden und ihre Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen schnell zu verbessern. Es ist das erste Mal seit zwölf Jahren, dass mit Yoon ein südkoreanisches Staatsoberhaupt zu bilateralen Gesprächen den Nachbarn Japan besucht.

Wenige Stunden vor Beginn des Gipfeltreffens hatte Nordkorea eine atomwaffenfähige Rakete mit einer Reichweite von Tausenden Kilometern getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs flog die Rakete etwa 1000 Kilometer in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer), wo sie ins Wasser fiel. Die fortwährenden Raketentests Nordkoreas wie auch der wachsende Machtanspruch Chinas unterstreichen nach Ansicht von Beobachtern die Dringlichkeit Seouls und Tokios, gemeinsam mit dem Sicherheitspartner USA verstärkt zu kooperieren.

Der Besuch von Yoon, der von seiner Frau begleitet wurde, gilt als deutliches Anzeichen für die Annäherung zwischen den beiden Nachbarländern. Südkoreas konservative Regierung hatte zuvor Pläne zur Beilegung des jahrzehntelangen Streits um die Entschädigung ehemaliger koreanischer Zwangsarbeiter unter der Kolonialherrschaft Japans (1910 bis 1945) verkündet. Kishida hatte Seouls Vorstoß begrüßt. Es galt auch angesichts der andauernden Bedrohung durch Nordkorea als wahrscheinlich, dass sich beide Seiten auf eine Wiederaufnahme ihrer bilateralen Sicherheitsgespräche einigen werden.