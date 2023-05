Neues aus dem Ausland am Dienstag

Klimaaktivisten beschmieren SPD-Zentrale nach Kanzlerkritik

BERLIN: Nach scharfer Kritik des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) an den Straßenblockaden von Klimaschutz-Demonstranten haben Aktivisten die SPD-Zentrale in Berlin mit Farbe beschmiert. Sie sprühten am Dienstagnachmittag orange Warnfarbe an die Fassade des Willy-Brandt-Hauses in Berlin, wie es von der Polizei hieß.

Dazu teilten die Klimaaktivisten mit: «Herr Scholz, die Lebensgrundlagen zu zerstören ist nicht nur «völlig bekloppt», sondern auch verfassungswidrig.»

Scholz hatte Klebe-Blockaden am Montag im Gespräch mit Schülern in Brandenburg kritisiert. «Ich finde das völlig bekloppt, sich irgendwie an ein Bild festzukleben oder auf der Straße.» Die Aktionen trügen nicht dazu bei, dass jemand seine Meinung ändere, sondern es ärgerten sich vor allem alle, erklärte Scholz.

Özdemir stellt praktikable Regeln zur Rinderhaltung in Aussicht

BERLIN: Bundesagrarminister Cem Özdemir hat bei den geplanten strengeren Tierschutzvorgaben für die Landwirtschaft praktikable Regeln zur Rinderhaltung in Aussicht gestellt. Vorgesehen ist unter anderem ein grundsätzliches Verbot, dass Tiere ganzjährig im Stall angebunden sind. Der Grünen-Politiker sagte dazu am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur: «Wir werden unserer Verantwortung gerecht sowohl für unsere Almen und artenreichen Kulturlandschaften in Süddeutschland als auch für den Schutz der Tiere, die wir für die Pflege der Landschaft brauchen.»

Özdemir erläuterte, dass der Entwurf für eine geplante Reform des Tierschutzgesetzes zunächst innerhalb der Regierung abgestimmt werde. Es sei «eine gute Lösung» im Blick. Nähere Angaben machte er vorerst nicht. Hintergrund ist, dass die Anbindehaltung in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg noch verbreitet ist. Dem Vernehmen nach könnten Ausnahmen sich auf die «Kombi-Haltung» beziehen, bei der Kühe an mindestens 120 Tagen im Jahr etwa im Freien in Bewegung sein können.

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, Lücken in der Nutztierhaltungsverordnung zu schließen und das Tierschutzgesetz zu verbessern. Unter anderem soll es spätestens in zehn Jahren beendet werden, dass Tiere im Stall angebunden bleiben. Elemente der Reform sollen laut Ministerium außerdem auch eine Verpflichtung zu Videoaufnahmen in Schlachthöfen und schärfere Vorgaben zu Eingriffen wie dem Kürzen der Ringelschwänze von Ferkeln sein. Verboten werden soll zudem das Schlachten hochträchtiger Schafe und Ziegen.

Zwischen zwei Dimensionen: Ausstellung über das Relief im Städel

FRANKFURT/MAIN: Das Frankfurter Städel Museum erforscht in einer großen Ausstellung Kunstwerke zwischen Malerei und Bildhauerei. Unter dem Titel «Herausragend!» sind Reliefs von knapp 100 Künstlern ab etwa 1800 bis in die 1960er Jahre zu sehen, darunter von Auguste Rodin und Pablo Picasso.

In dieser «aufregenden Zone zwischen der zweiten und der dritten Dimension», so das Kuratorenteam am Dienstag, treffen die Besucher auf viele bekannte Künstler, entdecken aber meist unbekannte Werke. Denn Reliefs werden laut Städel-Direktor Philipp Demandt nur selten gezeigt, eine umfassende Ausstellung zu dieser Kunstform habe es europaweit seit Jahrzehnten nicht gegeben.

«Herausragend! Das Relief von Rodin bis Picasso» ist von diesem Mittwoch an bis 17. September in Frankfurt zu sehen. Danach wandert die Ausstellung weiter in die Hamburger Kunsthalle (13. Oktober bis 25. Februar 2024), mit der zusammen die Schau entstand. Die Hälfte der gezeigten Kunstwerke stammt aus den Beständen der beiden Museen, der Rest aus internationalen Leihgaben oder Privatsammlungen.

Borrell: Polen hat Ausbildung ukrainischer Kampfpiloten gestartet

BRÜSSEL: Polen hat nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mit der Ausbildung von ukrainischen Kampfpiloten begonnen. «Ich freue mich, dass endlich die Ausbildung der Piloten für die F-16 in mehreren Ländern begonnen hat», sagte er am Dienstag in Brüssel. Auf Nachfrage nannte er Polen als Beispiel.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg dankte den beteiligten Staaten für die Kampfjet-Ausbildung. Dies schaffe die Gelegenheit, später auch eine Entscheidung über die Lieferung zu treffen, sagte der Norweger in Brüssel.

Auch Deutschland prüft laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius derzeit, ob Deutschland bei der Ausbildung helfen kann. Er betonte aber, dass die Bundesrepublik keine F-16-Kampfflugzeuge habe und bei der Pilotenausbildung mutmaßlich nicht besonders viel helfen könne. «Die paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, die prüfen wir gerade», so der Minister. Dann werde man sagen, ob man diesen Beitrag leisten könne und wolle.

Am Freitag hatte US-Präsident Biden den Weg für die Ausbildung freigemacht. Das Land unterstützt die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets, wie beim G7-Gipfel bekannt wurde. Während das Training läuft, soll dann gemeinsam mit anderen Partnern entschieden werden, wer wann wie viele Flugzeuge liefert.

Behörde mahnt Frankreich zu weniger Rindern für Klimaschutz

PARIS: Der französische Rechnungshof hat eine Strategie zur Verringerung des Rinderbestands angemahnt, damit das Land seine Klimaziele erreicht. Die stark subventionierte Rinderhaltung in Frankreich sei für 11,8 Prozent des Treibhausgasausstoßes verantwortlich, was mit den Emissionen der Wohngebäude vergleichbar sei, teilte der Rechnungshof am Dienstag mit. Um den Verpflichtungen zur Methanemissionen nachzukommen, müsse der Viehbestand zwangsläufig deutlich kleiner werden. Diese Verringerung könne auch mit den Ernährungsbedürfnissen der Bevölkerung in Einklang gebracht werden.

Pläne des Agrarministeriums gingen jedoch nicht direkt auf die Frage nach einem kleineren Viehbestand ein. Sie beinhalteten sogar Maßnahmen wie größere Weideflächen, was die Emissionen nicht senke, wenn zugleich der Viehbestand dort steige. Der Rechnungshof riet der Regierung zu klaren Prioritäten bei Beihilfen, um zu einer leistungsstarken und nachhaltigen Viehzucht zu kommen. Betriebe ohne wirtschaftliche Perspektive und ohne sozioökologischen Mehrwert müssten bei einer Umwandlung weg von der Viehzucht begleitet werden.

Die Rinderzucht sei ein bedeutender Teil der französischen Landwirtschaft und bewirtschafte knapp ein Drittel der Agrarnutzfläche, teilte der Rechnungshof mit. Frankreich sei nach Deutschland der größte Milcherzeuger in der EU und der erste Erzeuger von Rindfleisch. Mit 4,3 Milliarden Euro an staatlichen Beihilfen im Jahr sei die Rinderzucht zugleich die am stärksten subventionierte landwirtschaftliche Aktivität in Frankreich.

19-Jähriger rammt mit Laster Absperrung am Weißen Haus - Festnahme

WASHINGTON: Ein junger Mann hat mit seinem Kleinlaster mutmaßlich absichtlich eine Sicherheitsabsperrung in der Nähe des Weißen Hauses in der US-Hauptstadt Washington gerammt. Der Fahrer sei am Montagabend (Ortszeit) festgenommen worden, teilte der Secret Service, der für die Sicherheit von US-Präsident Joe Biden zuständig ist, mit. Es sei niemand verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri im Mittleren Westen der USA.

US-Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass am Ort des Geschehens, dem Lafayette Park in der US-Hauptstadt, eine Flagge mit einem Hakenkreuz beschlagnahmt worden sei. Außerdem habe der Mann Drohungen gegen das Weiße Haus ausgesprochen. Der Fahrer sei mit dem Kleinlaster zwei Mal gegen die Absperrung des Parks nur wenige hundert Meter vom Weißen Haus entfernt gefahren, berichtete ein Augenzeuge dem US-Sender CNN über den Vorfall, der sich kurz vor 22.00 Uhr (Ortszeit) am Montag ereignet hat.

Der Mann sei unter anderem wegen des Verdachts festgenommen worden, den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder ein Familienmitglied töten, entführen oder verletzten zu wollen, so die Polizei. In dem Lastwagen sind nach Angaben der Behörden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden. Der Lafayette Park liegt nördlich des Weißen Hauses und ist besonders beliebt bei Touristinnen und Touristen.

Moskau meldet 70 «vernichtete Terroristen» nach Kämpfen in Belgorod

MOSKAU: Das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben die angreifenden Truppen im Gebiet Belgorod nahe der ukrainischen Grenze «blockiert und zerschlagen». «Mehr als 70 ukrainische Terroristen, vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Geländewagen wurden vernichtet», sagte Militärsprecher Igor Konaschenkow am Dienstag. Neben dem Grenzschutz seien auch Luftwaffe und Artillerieeinheiten zur Bekämpfung der Eindringlinge eingesetzt worden. In einem Video zeigte das Ministerium mutmaßliche Schläge aus der Luft gegen die Angreifer. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Zu eigenen Verlusten machte Moskau keine Angaben. Laut Konaschenkow hatten sich einige Angreifer auf ukrainisches Territorium zurückgezogen. Sie seien aber bis zur völligen Liquidierung bekämpft worden. Die am Montag verübte Attacke auf die Region Belgorod sei die «Antwort des Kiewer Regimes auf die Niederlage in Artjomowsk», behauptete der General. In Moskau wird die ukrainische Stadt Bachmut nach ihrem vorherigen Namen Artjomowsk genannt.

Russland hatte am Wochenende die Einnahme der seit Monaten schwer umkämpften und inzwischen völlig zerstörten Stadt verkündet. Kiew dementiert dies und hat nach eigenen Angaben weiter einen kleinen Teil im Südwesten der Stadt unter seiner Kontrolle.

Klimaaktivisten überschütten sich vor Senat in Rom mit Schlamm

ROM: Klimaaktivisten der Gruppe Ultima Generazione (Letzte Generation) haben sich vor einem Parlamentsgebäude in Rom mit Schlamm übergossen und damit auf die Überschwemmungen in Italien als Folge des Klimawandels hingewiesen. «Das ist der Schlamm der Emilia!», rief am Dienstag eine von zwei Frauen, die sich vor dem Eingang des Senats aus großen Plastikflaschen braune Flüssigkeit über den Kopf und die nackten Oberkörper geschüttet hatten. In der Region Emilia-Romagna kämpfen derzeit Tausende Einwohner und Helfer gegen Schlamm und Matsch, die die jüngsten Hochwasser in ihre Häuser gespült hatten.

Die Aktion richtete sich auch gegen Ignazio La Russa, den Präsidenten des Senats, der kleineren von zwei Parlamentskammern. Der Politiker der ultrarechten Fratelli d'Italia hatte jüngst gesagt, die Aktivisten sollten lieber in das Überschwemmungsgebiet fahren und dort bei den Aufräumarbeiten helfen, statt zu protestieren. Dies sei ein «propagandistischer Versuch, jenen die Schuld zuzuschieben, die ernsthafte Politik verlangen, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen», hieß es in einer Mitteilung von Ultima Generazione.

Neben den zwei Frauen mit den Kanistern voller Schlamm spritzten andere Mitglieder der Gruppe Wasser gegen die Fassade des Palazzo Madama, in dem der Senat sitzt. Die Aktivisten wurden von Sicherheitsleuten und Polizisten nach wenigen Momenten abgeführt.

Einbrecher bleibt in Fenster stecken - Deutsche Polizei befreit ihn

LENNESTADT: Einen in einem aufgebrochenen Fenster steckengebliebenen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei in der deutschen Stadt Lennestadt aus seiner misslichen Lage befreit. Laut Einsatzbericht wurden die Beamten am Montagabend im Bundesland Nordrhein-Westfalen zu dem Firmengebäude gerufen, nachdem ein Zeuge verdächtige Geräusche gemeldet hatte.

Vor Ort fanden die Polizisten demnach einen Mann, der verletzt in einem aufgebrochenen Fenster feststeckte. Erst mit Hilfe der Feuerwehr gelang es dann, ihn zu befreien. Während des gesamten Einsatzes soll der 36-Jährige die Beamten beleidigt und versucht haben, sie zu treten und zu bespucken. Am Tatort hatte er zudem ein Fahrrad bei sich, das später am Abend als gestohlen gemeldet wurde. Der Mann wurde ärztlich versorgt und anschließend festgenommen.

14 Tonnen Kokain und 8 Tonnen Marihuana 2022 entdeckt

HAMBURG: Im Kampf gegen den Drogenschmuggel hat der Zoll im vergangenen Jahr in Deutschland knapp 14,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wie aus der am Dienstag in Hamburg vorgestellten Jahresbilanz hervorgeht, sind das zwar gut 7 Tonnen weniger als im Jahr 2021, aber 5 Tonnen mehr als 2020. Außerdem stellten die Zöllner fast 8400 Kilo Marihuana sicher, rund 1000 Kilo mehr als im Vorjahr und rund 5000 Kilo mehr als im Jahr 2020.

Der Zoll entdeckte ferner 142 Millionen geschmuggelte Zigaretten. Im Vorjahr waren es 117 Millionen Stück gewesen, im Jahr 2021 hatten die Zöllner 105 Millionen Schmuggelzigaretten beschlagnahmt. Die Beamten stellten ferner 52 Kriegswaffen sicher, ebenfalls mehr als in den Vorjahren. Auffällig groß war auch der Umfang der illegalen Munition. Der Zoll beschlagnahmte fast 579.000 Schuss. Im Vorjahr waren es nur 137.000 gewesen, 2020 nur 32.000.

Der Zoll leitete mehr als 97.000 Ermittlungsverfahren gegen 99.700 Tatverdächtige ein.

Ungarn beschließt Whistleblower-Gesetz ohne homophobe Passage

BUDAPEST: Das ungarische Parlament hat ein Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern (Whistleblower) beschlossen, das eine in der ursprünglichen Version enthaltene homophobe Passage nicht mehr enthält. Staatspräsidentin Katalin Novak hatte das Gesetz nach der ersten Beschlussfassung im Vormonat ans Parlament zurückverwiesen. Die beanstandeten Artikel hätten etwa zur Denunziation von gleichgeschlechtlichen Paaren führen können, die gemeinsam Kinder aufziehen.

Bei der Abstimmung am Dienstag stimmten 147 von 199 Abgeordneten für die neue Version des Gesetzes, die die umstrittene Passage nicht mehr enthält, wie die amtliche Nachrichtenagentur MTI berichtete. Vize-Justizminister Robert Repassy hatte sich in der Vorwoche im Gesetzgebungsausschuss für die von Novak geforderte Änderung des Gesetzes ausgesprochen. Dies sei im Interesse einer möglichst baldigen Beendigung der Verhandlungen mit der EU über die Freigabe eingefrorener EU-Gelder, argumentierte er.

Die EU-Gremien blockieren derzeit einen Gutteil der für Ungarn vorgesehenen EU-Förderungen. Sie sehen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte im Land von Ministerpräsident Viktor Orban gefährdet. Schon früher hatte das von Orbans Regierungspartei Fidesz dominierte Parlament Gesetze beschlossen, die die Rechte von homosexuellen und transsexuellen Menschen einschränken.

Das am Dienstag angenommene Whistleblower-Gesetz folgt einer entsprechenden EU-Richtlinie. Kritikern zufolge enthält es eher schwache Bestimmungen zum Schutz von Bürgern, die auf Missstände und Gesetzesverstöße in Institutionen und Unternehmen hinweisen wollen.

Dänemark in europäischer Militär-Kooperationsplattform aufgenommen

BRÜSSEL: Dänemark ist in die militärische Kooperationsplattform Pesco aufgenommen worden. Die EU-Staaten stimmten am Dienstag in Brüssel einem entsprechenden Beschluss zu. Über die Plattform werden gemeinsame Militärprojekte von EU-Staaten organisiert. Mit dem Beitritt Dänemarks zur Pesco-Familie werde die Zusammenarbeit weiter vertieft, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Damit sind nun alle EU-Staaten mit Ausnahme von Malta Teil der Plattform.

Vor dem Eindruck des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hatte die dänische Bevölkerung am 1. Juni 2022 bei einer Volksabstimmung mit deutlicher Mehrheit für die Abschaffung des sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalts ihres Landes gestimmt. Die seit 1993 bestehende Sonderregelung war EU-weit einzigartig und bedeutete bis dahin, dass sich Deutschlands nördlichster Nachbar zwar an zivilen, nicht aber an militärischen EU-Missionen beteiligen konnte.

Die militärische Zusammenarbeit in der EU fokussiert sich vor allem auf Friedensmissionen, Stabilität und die Ausbildung von Soldaten anderer Staaten. Dass Dänemark nun auch Teil von Pesco wird, wird als letzter Schritt beim Wegfall dänischer Sonderregelungen betrachtet.

Ukrainischer Präsident stattet Marineinfanterie Frontbesuch ab

KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ukrainische Marineinfanteristen an der Front besucht. «Ich bin heute hier, um unseren Kriegern zu ihrem Tag der Marineinfanterie zu gratulieren», teilte der Staatschef am Dienstag in sozialen Netzwerken mit. Dazu wurden Fotos gezeigt, auf denen Selenskyj Soldaten und Soldatinnen auszeichnete.

Offiziellen Angaben zufolge war Selenskyj in der Region zwischen den Ortschaften Wuhledar und Marjinka unterwegs. Beide Orte gelten als Brennpunkte des Kriegs und sind schwer umkämpft. Der ukrainische Präsident hat offiziellen Angaben zufolge in den knapp 15 Monaten der russischen Invasion bereits mehrfach Orte an der Front aufgesucht. Russlands Präsident Wladimir Putin hingegen hat bisher nur das Hinterland der von Moskau besetzten ukrainischen Gebiete inspiziert.

Nach Schulbrand mit 19 Toten in Guyana Hinweise auf Brandstiftung

GEORGETOWN: Nach einem Brand im Mädchen-Schlafsaal einer Schule im südamerikanischen Guyana mit 19 Toten geht die Feuerwehr von Brandstiftung aus. Das Feuer, das sich an der weiterführenden Schule in der Region Potaro-Siparuni im Zentrum des Landes ereignete, sei «böswillig» gelegt worden, teilte die Regierung unter Berufung auf die Feuerwehr am Montag (Ortszeit) mit. Demnach brach das Feuer am späten Sonntagabend im südwestlichen Teil des Gebäudes aus und breitete sich schnell aus. Staatschef Mohamed Irfaan Ali sprach von einem der «traurigsten Tage» in seinem Leben als Präsident und rief eine dreitägige Staatstrauer aus.

Insgesamt 18 Mädchen und ein fünfjähriger Junge starben nach Regierungsangaben in Folge des Brandes. Zu der Ursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Laut örtlichen Medien gibt es Spekulationen, das Feuer sei von einer Schülerin gelegt worden. Sie habe sich darüber geärgert, dass ihr das Mobiltelefon weggenommen worden sei. Die Regierung hatte zunächst von 20 Toten gesprochen, diese Zahl dann aber nach unten korrigiert. Bei dem Fünfjährigen soll es sich um den Sohn eines Betreuerpaares handeln. Weitere Angaben zum Alter der Opfer machten die Behörden zunächst nicht.

Nach dem Notruf seien fünf Flugzeuge mit medizinischen Hilfsgütern in die Region geschickt worden. Schlechtes Wetter erschwerte den Einsatz.

«Es gibt keine Worte, die das Ausmaß des Schmerzes beschreiben können, den unsere Brüder und Schwestern heute durchmachen. Wir wünschten, dieser Tag hätte sich nie ereignet», sagte Präsident Ali in dem Regierungsstatement. «Das ist ein Schmerz, den wir als Nation und als Familie tragen müssen.» Bei einem Besuch vor Ort versprach er den Familienmitgliedern «bedingungslose» Unterstützung. Guyana hat rund 800.000 Einwohner und ist eines der ärmsten Länder Südamerikas.

Geldautomatensprenger bei internationalem Einsatz festgenommen

WIESBADEN/AMSTERDAM: Mit einer international abgestimmten Polizeiaktion sind Ermittler am Dienstag gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger vorgegangen. In den Niederlanden habe es neun Durchsuchungen und fünf Festnahmen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Die fünf Tatverdächtigen sollen bei Sprengungen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und in Luxemburg mehr als eine Million Euro erbeutet und einen Schaden in Höhe von zwei Millionen Euro verursacht haben.

Die Festgenommenen sind demnach zwischen 23 und 38 Jahre alt. Sie sollen als ausführende Täter oder als Hintermänner für insgesamt 22 Sprengungen zwischen Mai 2021 und August 2022 verantwortlich sein.

Dem Einsatz waren laut dem BKA länderübergreifende Ermittlungen vorausgegangen. Die fünf Personen würden einem niederländischen Haftrichter vorgeführt, hieß es. Dieser entscheidet über die aus Deutschland gestellten Auslieferungsersuche.

Türkischer Drohnenangriff tötet PKK-nahe Kämpfer im Nordirak

BAGDAD: Bei einem türkischen Drohnenangriff im Nordirak sind kurdischen Angaben zufolge drei Menschen getötet worden. Die Drohne habe am Dienstagmorgen das Hauptquartier einer aus hauptsächlich Jesiden bestehenden Miliz in der Sindschar-Region getroffen, teilte die Antiterror-Einheit der kurdischen Autonomieregion im Irak am Dienstag mit. Die Miliz ist mit der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK verbundenen.

Ankara geht in der Südosttürkei und im Nordirak regelmäßig gegen die PKK vor, die ihrerseits häufig Anschläge verübt. Die PKK gilt auch in den USA und Europa als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier liegt in den schwer zugänglichen Kandil-Bergen im Nordirak. Die Jesiden sind eine religiöse Minderheit, die in den Kurdengebieten im Nordirak lebt.

Polen registriert erneut mehr Migranten an Grenze zu Belarus

WARSCHAU: Polens Grenzschutz hat in den vergangenen Wochen eine wachsende Zahl versuchter irregulärer Grenzüberquerungen an der Grenze zu Belarus bemerkt. Dies sei vor allem auf die wärmere Jahreszeit zurückzuführen, sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Allein am Montag versuchten 135 Menschen, die EU-Außengrenze zu überqueren, wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Die meisten von ihnen stammten demnach aus Bangladesch, Indien, Eritrea und Äthiopien. Fünf Ukrainer und ein Moldauer seien als mutmaßliche Schlepper festgenommen worden.

«Der Druck an der Grenze nimmt zu und wird offensichtlich sogar von den belarussischen Diensten gesteuert. Das ist eine geplante Aktion, es gibt keine Spontaneität seitens der Migranten», sagte Vize-Innenminister Maciej Wasik dem polnischen Rundfunk.

Im vergangenen Sommer hatte Polen die Grenze zu Belarus mit einem 5,5 Meter hohen Zaun und einem elektronischen Überwachungssystem gesichert. Auch seit Errichtung des Zauns versuchen Menschen, die Grenze unerlaubt zu überqueren.

Im Spätsommer und Herbst 2021 war die Situation dort eskaliert: Tausende von Menschen versuchten, illegal in die EU zu gelangen. Die Europäische Union beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze gebracht zu haben, um Druck auf den Westen auszuüben.

Annäherung am Golf: Iran ernennt Botschafter für Saudi-Arabien

TEHERAN: Im Zuge der Wiederannäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat Teheran einen Botschafter für das Königreich ernannt. Der Diplomat Aliresa Enajati soll künftig seine Arbeit in der saudischen Hauptstadt Riad aufnehmen, wie die Zeitung «Shargh» am Dienstag berichtete. Enajati arbeitete zuletzt als Generaldirektor für die Golfregion im iranischen Außenministerium.

Nach sieben Jahren diplomatischer Eiszeit haben der Iran und Saudi-Arabien erste Schritte zur Wiederaufnahme bilateraler Beziehungen unternommen. Beide Länder ringen in der Region um politischen und militärischen Einfluss. Eine Annäherung könnte zu größeren Umbrüchen führen, darunter im Bürgerkriegsland Jemen, wo die Länder rivalisierende Seiten unterstützen. In Kürze sollen auch die Botschaften in den jeweils anderen Ländern ihre Arbeit aufnehmen.

Fall Maddie: Aktuelle Ermittlungen der Polizei in Portugal

BRAUNSCHWEIG/LISSABON: Im Fall der seit gut 16 Jahren vermissten Madeleine McCann finden in Portugal aktuell Ermittlungen der Polizei statt. Es gibt gegenwärtig strafprozessuale Maßnahmen, die durch die portugiesischen Behörden mit Unterstützung durch das Bundeskriminalamt (BKA) umgesetzt werden, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Dienstag mitteilte. Nähere Hintergründe wurden zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt.

Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Madeleine McCann aus Großbritannien aus einem Ferienappartement im portugiesischen Praia da Luz. Im Sommer 2020 wurde bekannt, dass es einen deutschen Mordverdächtigen gibt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der heute 46-jährige Christian B. Maddie entführte und umbrachte. Es gebe viele Hinweise, aber die Beweiskette sei nicht geschlossen, hieß es seitdem häufig von der Staatsanwaltschaft. Es gelte der Grundsatz der Unschuldsvermutung.

Neuseelands Nationalvogel im Zoo von Miami «misshandelt» - Petition

WELLINGTON/MIAMI: In Neuseeland herrscht Empörung über die Behandlung ihres Nationalvogels in einem Zoo in den USA: Im Tierpark von Miami dürfen Besucher nämlich einen Kiwi namens Paora gegen Bezahlung von rund 20 Dollar (18 Euro) bei hellem Licht streicheln und Selfies mit dem Vogel machen, wie auf Videos zu sehen ist, die der Zoo ins Internet stellte. Der Kiwi (auch Schnepfenstrauß genannt) ist ein flugunfähiger Vögel, der nur in Neuseeland heimisch ist. Vor allem aber ist er nachtaktiv.

Aufgebrachte Neuseeländer starteten am Dienstag eine Online-Petition unter dem Titel «Rettet diesen misshandelten Kiwi». Paora war 2019 im Rahmen einer Leihvereinbarung zwischen dem Smithsonian National Zoo und der neuseeländischen Regierung als Ei in den Zoo von Miami geschickt worden.

«Er wurde gezähmt und ist vier Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, wird von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt», heißt es in der Petition. Die Organisatoren hoffen nach eigenen Angaben, dass eine Untersuchung zur Behandlung des Vogels eingeleitet und er letztlich an einen geeigneteren Ort umgesiedelt wird. «Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug», hieß es.

Markant an Kiwis sind ihre fellartigen, zarten Federn, ihre starken Beine mit großen Füßen und scharfen Krallen, ihre verkümmerten Flügel und ihre langen Schnäbel. Die Neuseeländer sind sehr stolz auf den Sonderling, den sie als ihr Wahrzeichen betrachten. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN) werden Kiwis als «gefährdet» eingestuft.

Krankenschwester stirbt nach Messerattacke in französischer Klinik

REIMS: Nach einer Messerattacke eines offenbar psychisch kranken Mannes in einer Klinik im nordostfranzösischen Reims ist eine Krankenschwester gestorben. «Ich habe gerade mit großer Trauer vom Tod der 38-jährigen Krankenschwester Carène erfahren, die gestern im Universitätskrankenhaus Reims brutal angegriffen wurde», teilte Frankreichs Gesundheitsminister François Braun am Dienstag mit. Eine weitere Klinikbeschäftigte war bei dem Angriff am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Der 59 Jahre alte Täter war gleich nach der Attacke festgenommen worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Reims mitteilte, handelte der Mann ohne konkretes Motiv. Ohne einen Termin zu haben, war er in die Abteilung der Arbeitsmedizin gekommen und hatte dort die beiden Frauen angegriffen. Im vergangenen Sommer sei der Mann bereits einmal gewalttätig geworden; weil er als unzurechnungsfähig eingestuft wurde, gab es aber kein Strafverfahren. Gegen den Mann werde wegen Tötung und versuchter Tötung ermittelt.

Der Tod der Krankenschwester löste in Frankreich Entsetzen aus. Premierministerin Élisabeth Borne schrieb, sie habe mit großer Trauer davon erfahren. Erst am Wochenende waren bei einem Autounfall drei Polizisten im Einsatz umgekommen. Innerhalb weniger Tage seien mehrere Menschen im Dienste für ihre Mitbürger gestorben, sagte Borne. Gesundheitsminister Braun forderte für Mittwochmittag eine Schweigeminute in allen Krankenhäusern des Landes.

Konflikt im Sudan: Gefechte trotz erneuter Waffenruhe

KHARTUM: Im Sudan sind die Kämpfe zwischen zwei rivalisierenden Militäreinheiten in der Nacht zum Dienstag trotz einer erneut vereinbarten Waffenruhe weitergegangen. Die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) hätten kurz nach Beginn der Feuerpause einen Angriff auf einen Luftstützpunkt der Armee nördlich der Hauptstadt Khartum gestartet, sagte ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort. Laut Medienberichten kam es in der Nacht zum Dienstag auch zu Luftangriffen und Artilleriebeschuss in und um die Hauptstadt. In den frühen Morgenstunden des Dienstags schien die Lage jedoch zunächst ruhig.

Am Samstag hatten sich Vertreter der sudanesischen Armee und der RSF auf eine Feuerpause verständigt. Diese sollte am Montag um 21.45 Uhr eintreten. Beide Seiten hatten ein von den USA und Saudi-Arabien vermitteltes entsprechendes Abkommen unterzeichnet. In den Wochen zuvor waren von der Armee und RSF mündlich vereinbarte Waffenruhen immer wieder gebrochen worden.

In dem Land am Horn Afrikas ist ein lange schwelender Machtkampf am 15. April gewaltsam eskaliert. Die Armee unter dem Kommando von De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan kämpft gegen die paramilitärischen Einheiten seines ehemaligen Vizes Mohammed Hamdan Daglo. Die beiden Generäle hatten sich 2021 gemeinsam an die Macht geputscht, zerstritten sich später jedoch.

Ausschreitungen nach tödlichem Verkehrsunfall in Cardiff

CARDIFF: Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in der walisischen Hauptstadt Cardiff ist es in der Nacht zum Dienstag zu schweren Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei gekommen. Etwa ein Dutzend Beamte seien dabei verletzt worden, sagte der Beauftragte für Polizei und Kriminalitätsbekämpfung im Süden des britischen Landesteils, Alun Michael, dem Radiosender BBC 4.

Medienberichten zufolge wurden die Beamten mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. Auf Videos, die im Internet kursierten, waren Polizisten in Schutzausrüstung zu sehen, die versuchten, eine Menschenmenge unter Kontrolle zu bringen. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Autos angezündet. Die Ausschreitungen dauerten demnach bis in die frühen Morgenstunden an, mehrere Menschen wurden festgenommen.

«Das Ausmaß von Gewalt gegen die Rettungskräfte und die Beschädigung von Eigentum und Fahrzeugen war vollkommen inakzeptabel», sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur PA zufolge. Der Fokus liege nun darauf, die Umstände des Unfalls und der Ereignisse danach zu ermitteln.

Was genau bei dem Unfall geschah, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Dem Polizeibeauftragten Michael zufolge starben dabei zwei Jugendliche, die auf einem Zweirad unterwegs waren. «Das scheint aus Gründen, die nicht klar sind, die Unruhen ausgelöst zu haben (...)», sagte Michael. Ihm zufolge verbreiteten sich Gerüchte, wonach sich der tödliche Unfall nach einer Verfolgungsjagd durch die Polizei ereignet haben soll. Das sei jedoch nicht der Fall gewesen. Auch die Polizei betonte, erst nach dem Unfall vor Ort eingetroffen zu sein. «Ich denke, das zeigt mit welcher Geschwindigkeit sich Gerüchte durch die Aktivitäten auf sozialen Medien heutzutage verbreiten können - und dass Ereignisse außer Kontrolle geraten können», so Michael weiter. Den betroffenen Stadtteil bezeichnete er als vernachlässigt.

Frankreich führt Priesterausweis mit QR-Code ein

PARIS: In Frankreich führt die katholische Kirche einen Priesterausweis mit QR-Code ein, der eine schnelle Überprüfung des Geistlichen ermöglichen soll. Per Smartphone können Gemeinden ablesen, ob ein Priester etwa wegen Missbrauchsvorwürfen nicht mit Kindern und Jugendlichen arbeiten darf. Die Karte ist an ein nationales Register gekoppelt, das in Frankreich nach zahlreichen Missbrauchsfällen eingerichtet wurde. Die Karte soll verhindern, dass negativ aufgefallene Priester vom Radar verschwinden und anderswo ihren Beruf ausüben, wo ihre Vorgeschichte nicht bekannt ist.

Die Karte ähnelt dem französischen Personalausweis. Neben persönlichen Daten und QR-Code finden sich dort auch ein Foto und eine Identifikationsnummer, mit der Kirchenverantwortliche die Akte des Geistlichen aus dem Register aufrufen können. Verhindert werden soll auch, dass sich Männer unberechtigt als Priester ausgeben, um aus religiösem Eifer oder sonstigen Motiven eine Messe abhalten wollen. Auch geben sich Betrüger mitunter als Geistliche aus.

So wurde 2021 in Südfrankreich ein Serienbetrüger zu einer Haftstrafe verurteilt, der mehr als zwei Jahrzehnte lang als «Pater Don Romano» sein Unwesen trieb. Der Mann gab sich als Franziskaner-Mönch aus und entlockte beispielsweise einer gutwilligen Frau 2500 Euro für ein vermeintliches Kinderheim in Afrika. Zudem nutzte er immer wieder das Wohlwollen von Kirchengemeinden aus, ließ sich einquartieren, las Messen und nahm Beichten ab.

In Deutschland gibt es auch einen nationalen Priesterausweis. Nach Angaben der Katholischen Bischofskonferenz besteht er aber nur aus Papier und ist mit einem Stempel versehen.

Abgeordnete gegen Ölkonzern-Boss als Leiter von Klimagipfel

BRÜSSEL/WASHINGTON: Dutzende Abgeordnete des US-Kongresses und des EU-Parlaments fordern, dass die nächste Weltklimakonferenz in Dubai keinesfalls wie geplant vom Top-Manager eines Ölkonzerns geleitet wird. Der designierte Präsident der COP28, Sultan Ahmed al-Dschaber, dürfe dem zweiwöchigen Mammuttreffen, das Ende November beginnt, nicht vorsitzen, heißt es in einem Brief an UN-Generalsekretär António Guterres, US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, der am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Al-Dschaber ist Industrieminister des Konferenz-Gastgebers Vereinigte Arabische Emirate und zugleich Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc. Zuvor hatten schon Umweltschutzorganisation vor einem beispiellosen Interessenkonflikt gewarnt. Zudem forderten die Abgeordneten, die auf europäischer Seite vor allem der Linken und den Grünen angehören, den Einfluss von Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf die Klimapolitik einzudämmen.

Beim jüngsten Klimagipfel in Ägypten waren nach Angaben von Umweltschützern mehr als 600 Lobbyisten für Öl, Gas und Kohle registriert. Die Emirate zählen zu den zehn größten Ölproduzenten der Welt und wollen trotz Klimakrise ihre klimaschädliche Öl-und Gas-Produktion ausbauen. Allein im zweiten Halbjahr 2022 nahm Adnoc acht neue Bohrinseln in Betrieb. Al-Dschaber war bereits bei mehreren UN-Klimakonferenzen dabei und leitete auch schon ein Staatsunternehmen für Erneuerbare Energien.

Schmerzen im unteren Rücken häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit

SYDNEY/SEATTLE: Schmerzen im unteren Rücken sind einer Analyse zufolge die weltweit häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Demnach litten 2020 weltweit 619 Millionen Menschen unter Schmerzen im unteren Rücken. Risikofaktoren dafür seien die Ergonomie des Arbeitsplatzes, Übergewicht und Rauchen, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift «The Lancet Rheumatology». Im Jahr 2050 könnten demnach mehr als 840 Millionen Menschen weltweit unter solchen Beschwerden leiden.

Am häufigsten traten die Schmerzen altersstandardisiert in Ungarn und Tschechien auf, am seltensten auf den Malediven und in Myanmar. Unabhängig von Ländern und Regionen waren in allen Altersgruppen mehr Frauen als Männer betroffen, wobei die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ab dem Alter von 75 Jahren deutlicher ausfielen.

Die Autoren untersuchten zudem die Krankheitslast durch diese Schmerzen und berechneten die Zahl der mit gesundheitlichen Einschränkungen verbrachten Lebensjahre. Demnach sind Schmerzen im unteren Rücken global die häufigste Ursache für Lebensjahre in schlechterer Gesundheit: 69 Millionen solche Lebensjahre gingen demnach im Jahr 2020 auf ihr Konto.

Zwei Fünftel davon seien auf drei Risikofaktoren zurückzuführen. Dazu zählen ergonomische Faktoren am Arbeitsplatz - etwa häufiges Heben schwerer Lasten, langes Stehen oder ungünstige Sitzpositionen - sowie Übergewicht und Rauchen.