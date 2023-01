Neues aus dem Ausland am Dienstag

Hyperinflation: Lehrer demonstrieren für besseres Gehalt

CARACAS: Zahlreiche Lehrer und andere Staatsbedienstete sowie Rentner haben im südamerikanischen Krisenstaat Venezuela für höhere Löhne und Pensionen demonstriert. «Dieser Aufruf, den ursprünglich Lehrer begonnen haben, entwickelte sich zu etwas Größerem», schrieb die venezolanische Zeitung «El Nacional» am Montag (Ortszeit). «Zu einer großen Demonstration, an der alle Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes im Land teilnahmen.»

Auf Fotos war etwa zu sehen, wie ein Demonstrant Hühnerfüße in einen Topf steckte, um auf grassierende Armut hinzuweisen. «Unser Gehalt ist ein Hungerlohn, es reicht für nichts, es ist ein Hohn, was wir jeden Monat bekommen», zitierte «El Nacional» eine Lehrerin an einer öffentlichen Schule in der Hauptstadt Caracas. Die Inflation in Venezuela stieg im vergangenen Jahr nach Schätzungen unabhängiger Finanzexperten auf mehr als 300 Prozent.

Das von Präsident Nicolás Maduro autoritär regierte Land steckt seit Jahren trotz einem der größten Ölvorkommen der Welt in einer tiefen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Krise, die durch die Corona-Pandemie noch verstärkt wurde. Das Gesundheitssystem liegt am Boden. Statistiken zufolge haben mehr als sieben Millionen Menschen Venezuela wegen Armut und Gewalt verlassen.

Japan will hochmoderne Marschflugkörper entwickeln

TOKIO: Japan will im Zuge seiner massiven militärischen Aufrüstung einem Medienbericht zufolge moderne Marschflugkörper mit austauschbaren Gefechtsköpfen entwickeln. Wie die auflagenstärkste japanische Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, sind drei Arten von Gefechtsköpfen geplant, wie es sie in dieser Form nur selten gibt: einer zur Aufklärung mit Hilfe von Hochleistungskameras, einer zur Störung feindlicher Radarsysteme mittels elektromagnetischer Wellen und einer zum Angriff. Da sie nacheinander abgeschossen werden können, soll der Abschreckungseffekt erhöht und die Angriffsgenauigkeit erhöht werden.

Japan vollzieht derzeit einen historischen Kurswechsel seiner Sicherheitspolitik und will die Verteidigungsausgaben massiv aufstocken. Erstmals will sich das Land Offensivwaffen wie Marschflugkörper zulegen, die etwa potenzielle Ziele in China erreichen können. Der Wehretat soll sich statt wie bisher auf ein Prozent künftig auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes belaufen.

Der Kurswechsel geschieht angesichts eines Sicherheitsumfelds, das die Regierung in Tokio als das «ernsteste und komplizierteste» seit dem Zweiten Weltkrieg beschreibt. Das militärische Auftreten Chinas in der Region stelle «die größte strategische Herausforderung» aller Zeiten dar, heißt es in einem kürzlich beschlossenen neuen Sicherheitspapier. Ähnlich formuliert es auch Japans Schutzmacht USA.

Mangelnder Erdbebenschutz bei vielen Kinderhorten

TOKIO: Im hochgradig erdbebengefährdeten Japan sind viele Kindertagesstätten nicht ausreichend gegen starke Erschütterungen geschützt. Zum Zeitpunkt der jüngsten Erhebung seien noch mehr als 3300 Gebäude, in denen kleine Kinder tagsüber betreut werden, unzureichend gegen Erdbeben gesichert oder ihre Erdbebensicherheit zumindest nicht zertifiziert gewesen. Das berichtete die japanische Tageszeitung «Mainichi Shimbun» am Dienstag auf Basis einer eigenen Analyse entsprechender Umfrageergebnisse des Arbeitsministeriums vom März 2020.

Ebenfalls am Montag gedachte das Land der 6434 Todesopfer des verheerenden Erdbebens vor 28 Jahren im Raum Kobe. Damals wurden 100.000 Wohnhäuser zerstört. Es war bis zur Erdbeben- und Tsunamikatastrophe in der nordöstlichen Region Tohoku am 11. März 2011 mit rund 20.000 Toten die schwerste Naturkatastrophe in Japans Nachkriegsgeschichte. Die meisten der damals in Kobe beschädigten Gebäude waren nach alten Standards für Erdbebensicherheit gebaut worden. Daraufhin wurde zwar ein Gesetz zur baulichen Nachrüstung erlassen, doch laut dem Zeitungsbericht bestehen weiterhin Sicherheitsrisiken.

Von den rund 44.000 Gebäuden mit Kindertagesstätten stammten rund 1000 aus einer Zeit, als noch die alten Erdbebenstandards galten, schrieb das Blatt. Nach Ausklammerung sanierter Gebäude seien 3315 Gebäude - 930 öffentliche und 2385 private - entweder nicht erdbebensicher oder ihre Erdbebensicherheit nicht offiziell bescheinigt gewesen. In der Umfrage des Ministeriums von 2020 gaben die Betreiber demnach an, rund 330 der Kinderhorte aufzugeben oder die Gebäude zu sanieren. Dennoch gebe es noch heute viele Kindertagesstätten, die noch immer nicht erdbebensicher seien, berichtete die Zeitung.