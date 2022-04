Neues aus dem Ausland am Dienstag

Gigantische Explosion verändert Helgoland - 75 Jahre «Big Bang»

HELGOLAND: Die Operation «Big Bang» am 18. April 1947 - also vor 75 Jahren - hat Helgoland stark geprägt. Bei der damals größten nicht-nuklearen Sprengung weltweit zerstörten die Briten mit 6700 Tonnen Munition die militärischen Anlagen auf der zu diesem Zeitpunkt unbewohnten Hochseeinsel. «Die Sprengung hat die ganze Topographie der Insel verändert», sagte der Leiter des Helgoländer Museums, Jörg Andres. «Die ehemalige, ganz markante Südspitze, die ein Ansteuerungspunkt für alle Schiffe war, die ist komplett verschwunden.» Dabei sei das Mittelland entstanden.

Hintergrund der Explosion: Im Zweiten Weltkrieg wollten die Nationalsozialisten mit dem Projekt «Hummerschere» durch Aufspülungen und Betonbauten einen riesigen Marinehafen als Flottenstützpunkt errichten. Kurz nach Kriegsende übernahmen die Briten die Kontrolle, die Nordseeinsel wurde jahrelang Übungsziel für die britischen Luftstreitkräfte. Ziel der Sprengung sei es gewesen, dem Gefahrenpotenzial Helgolands für Großbritannien ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, berichtete der Historiker Jan Rüger vom Birkbeck College der Universität London.

Tausende Indigene demonstrieren gegen illegale Goldsuche

BRASÍLIA: Rund 6000 Indigene haben in Brasília gegen die Goldsuche in indigenen Gebieten demonstriert. Im Rahmen der Aktion «Blutgold: Marsch gegen den Goldabbau, der tötet und Wälder abholzt» zogen sie vor das Bergbau- und Energieministerium der brasilianischen Hauptstadt und schleuderten Schlamm gegen dessen Scheiben, wie das Nachrichtenportal «G1» am Montag (Ortszeit) berichtete.

Der Schlamm sollte demnach die durch die Goldsuche verursachte Verschmutzung und den Tod darstellen. Einige schrieben damit auch Slogans gegen Präsident Jair Bolsonaro auf die Scheiben.

Die Indigenen sind bereits seit Montag vergangener Woche zu einem großen, rund zehntägigen Protestcamp Freies Land in Brasília. Sie verteidigen die Einrichtung von Schutzgebieten und protestieren gegen die «anti-indigene Agenda» der Regierung des rechten Präsidenten Bolsonaro.

Dazu gehört der «Marco Temporal», den etwa Großgrundbesitzer so auslegen, dass indigene Völker nur dort Land beanspruchen können, wo sie bereits vor der Verfassung von 1988 lebten. Umweltschützern zufolge werden damit die Rechte der Indigenen beschnitten. Zudem geht es um Gesetzesprojekte, die den bisher illegalen Goldabbau in indigenen Gebieten erlauben sollen.