Von: Michael Lenz | 04.03.19

KUALA LUMPUR: Zum zweiten Jahrestag der Entführung von Pastor Raymond Koh fordert die Familie des protes­tantischen Geistlichen von Premierminister Mohammed Mahathir neue Ermittlungen. „Unsere Polizeikräfte versichern, keine Spur der Entführer zu haben.

Dabei sind viele, die das Video der Entführung gesehen haben, zu dem Schluss gekommen, dass es sich mindestens um geübte paramilitärische Truppen gehandelt haben muss“, hieß es in einer Petition der Familie Koh an den Premierminister. Pastor Koh war am Vormittag des 13. Februar 2017 auf offener Straße in Petaling Jaya, einer Nachbarstadt von Kuala Lumpur, entführt worden. Das professionell durchgeführte Kidnapping wurde zufällig von der Überwachungskamera eines Hauses am Straßenrand aufgezeichnet. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von Koh.