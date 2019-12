Von: Björn Jahner | 06.12.19

PATTAYA: Vom 14. Dezember bis zum 8. Februar wird im hohen Norden der Touristenmetropole an jedem Samstag und Sonntag, 16 bis 22 Uhr, wieder die allseits beliebte „Naklua Walking Street – Walk & Eat Festival“ veranstaltet.

Die Besucher dürfen sich auf eine verkehrsfreie Schlemmermeile vom großen Baum am Naklua Fish Market bis zur Naklua Bridge freuen. An hunderten Verkaufsständen ist thailändisches Street-Food zum kleinen Preis erhältlich, natürlich mangelt es auch nicht an frisch zubereitetem Meeresgetier. Wie bereits in den Vorjahren wird auf der Naklua Bridge wieder ein großer Biergarten mit Livemusik bekannter thailändischer Bands errichtet. Mit kulturellen Darbietungen und Aufführungen traditioneller Thai-Tänze wird das Schlaraffenland auf Zeit im ehemaligen Fischerdorf abgerundet.