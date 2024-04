Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Freitag

«La Repubblica»: Teheran schwankt zwischen Toleranz und Wut

ROM: Die italienische Tageszeitung «La Repubblica» meint am Freitag zum Todesurteil gegen den iranischen Rapper Tumadsch Salehi:

«Die interne Repression in Teheran erlebt einen weiteren Moment der Härte. Es ist eine Art Pendel, wie es das Land seit langem kennzeichnet. Dessen Führung schwankt zwischen Momenten schwacher und eisiger Toleranz und Phasen moralisch-repressiver Wut. (...) Dem Iran gegenüber sollte heute und morgen ein vielschichtiges und möglichst weitsichtiges Vorgehen ins Auge gefasst werden.

Die Abschreckung durch den Westen (aber auch der Golfstaaten) zur Verteidigung der roten Linie, die das «nicht-zivile» Atomprogramm Teherans darstellt, ist unvermeidlich. Daneben wird es notwendig sein, in der Konfrontation mit dem Iran von heute seine Zivilgesellschaft von morgen im Auge zu behalten, um zu gegebener Zeit auf eine mögliche, wenn auch langsame Besserung hinzuarbeiten, die von vielen Persern begrüßt würde. In der Hoffnung, dass eines Tages Regierungen an die Macht kommen, die frei sind von jener messianischen Komponente, die nur Reibung und Trauer hervorruft.»