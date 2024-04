Nahostkrise: Aktuelles Geschehen am Donnerstag

EU-Parlament fordert Iran und Israel zur Zurückhaltung auf

STRAßBURG: Das Europaparlament hat einen iranischen Angriff auf Israel verurteilt und beide Seiten zur Zurückhaltung aufgefordert. In einer Entschließung bekräftigten die Abgeordneten am Donnerstag in Straßburg ihre volle Unterstützung der Sicherheit Israels. Gleichzeitig bedauerten sie die mutmaßlich israelische Attacke auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Der Iran hatte am 13. April Israel mit mehr als 300 Drohnen und Raketen angegriffen. Dem war der Tod von zwei iranischen Generälen bei einem Angriff am 1. April auf ein Gebäude der Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus vorausgegangen. Dieser Angriff wurde Israel zugeschrieben. Das gilt nach Medienberichten auch für einen begrenzten Militärschlag auf den Iran vom 19. April. Es ist langjährige Praxis, dass Israel Berichte über Auslandseinsätze nicht kommentiert.

Das Europaparlament appellierte an die Konfliktparteien, eine weitere Eskalation zu vermeiden und größtmögliche Zurückhaltung zu zeigen. In der Resolution ist außerdem die Rede von einer «tiefen Besorgnis» angesichts der destabilisierenden Rolle, die der Iran und sein Netzwerk nichtstaatlicher Akteure im Nahen Osten spielten. Die Abgeordneten begrüßten die neuen Sanktionen der EU gegen den Iran und forderten erneut, die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation zu listen.

Der israelische Außenminister Israel Katz bezeichnete die Resolution als einen weiteren diplomatischen Erfolg Israels und einen weiteren Schlag gegen den Iran. «Wir ziehen die Schlinge um den Hals des iranischen Regimes immer enger», hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Jerusalem.

Wetterrekord: Heißester Apriltag in Tel Aviv seit 85 Jahren

TEL AVIV: Hitzerekord in Tel Aviv: Die Einwohner der israelischen Küstenmetropole haben nach Angaben des Wetterdienstes am Donnerstag den heißesten Apriltag seit 85 Jahren erlebt. Gegen Mittag wurden demnach in Tel Aviv 40,8 Grad Celsius gemessen. Zuletzt sei es im April 1939 mit 40,4 Grad - der letzte Rekord - fast so heiß gewesen. Auch in den Küstenstädten Aschdod und Aschkelon seien am Donnerstag mit 43 Grad Hitzerekorde gebrochen worden, berichtete die israelische Zeitung «Haaretz».

Zum Vergleich: In den Jahren 1981 bis 2000 lag die durchschnittliche Temperatur im April in Tel Aviv nach Angaben des Wetterdienstes zwischen 14,4 und 22,8 Grad.

Der Leiter des Wetterdienstes, Amir Givati, sagte dem Blatt, solche Hitzewellen wie in diesem Jahr seien Teil der globalen Erwärmung. «Es ist damit zu rechnen, dass sie sich in den kommenden Jahren noch verschärfen», sagte er. Nach Angaben von Sanitätern mussten mehrere Menschen in Israel am Donnerstag wegen Hitzschlags behandelt werden.