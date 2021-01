Nachrichten aus der Wirtschaft am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 11.01.21 | Aktualisiert um: 14:15 | Überblick

Ölpreise geben nach - Kurserholung des US-Dollar belastet

SINGAPUR: Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Der starke Preisanstieg seit dem Jahreswechsel ist damit vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 55,11 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 51,66 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf Kursverluste an den asiatischen Aktienbörsen, die am Morgen die Risikofreude der Anleger dämpften und auch die Ölpreise mit nach unten zogen. Der Preis für US-Öl fiel deutlich unter 52 Dollar, nachdem am vergangenen Freitag bei 52,75 Dollar der höchste Stand seit März 2020 erreicht worden war.

Außerdem wurden die Ölpreise durch die Kursentwicklung am Devisenmarkt ausgebremst. In den vergangenen Handelstagen konnte sich der US-Dollar von deutlichen Kursverlusten ein Stück weit erholen. Die jüngsten Gewinne der amerikanischen Währung belasteten die Ölpreise, weil Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird und ein festerer Dollar den Rohstoff außerhalb des Währungsraumes teurer macht und die Nachfrage bremst.

Eurokurs fällt unter 1,22 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Kurs des Euro hat am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft und ist weiter gesunken. In der vergangenen Nacht fiel die Gemeinschaftswährung unter 1,22 US-Dollar und wurde am Morgen bei 1,2167 Dollar gehandelt. Dies ist der tiefste Stand seit den Weihnachtsfeiertagen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2250 (Donnerstag: 1,2276) Dollar festgesetzt.

Am Markt wurde auf eine weitere Kurserholung des Dollar verwiesen, die den Euro im Gegenzug unter Druck setzte. Am Morgen konnte der Dollar zu allen wichtigen Währungen zulegen. Als eine Ursache für den Anstieg gilt die Entwicklung am Markt für Staatsanleihen aus den USA. Hier sind die Renditen zuletzt weiter gestiegen und erreichten den höchsten Stand seit dem vergangenen März.

Mittlerweile liegt die Rendite für zehnjährige US-Anleihen wieder deutlich über einem Prozent. Der Vize-Präsident der US-Notenbank Fed, Richard Clarida, hatte am Freitag deutlich gemacht, dass er wegen der Entwicklung der Renditen nicht besorgt sei. Clarida sagte darüber hinaus, dass er nicht mit einer Reduzierung der Anleihekäufe im Verlauf des Jahres rechne.

Nach seltenem Rückgang: Inflation in China zieht wieder leicht an

PEKING: Nach einem seltenen Rückgang im vergangenen Monat sind die Verbraucherpreise in China im Dezember wieder leicht gestiegen. Wie das Statistikamt am Montag in Peking berichtete, lag die Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 0,2 Prozent.

Erstmals seit elf Jahren waren die Verbraucherpreise davor im November rückläufig ausgefallen. Die deflationäre Entwicklung hatten Experten vor allem mit dem Rückgang der Schweinefleischpreise erklärt, die in China einen starken Anteil am Verbraucherpreisindex haben.

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in China war die Versorgung im vergangenen Jahr stark eingebrochen. Die Preise schnellten in die Höhe. Doch hat sich die Lage in den vergangenen Monaten wieder entspannt, weshalb die Preise wieder sanken.

Da auch die Corona-Krise in China als weitestgehend überwunden gilt und der Konsum anzieht, nehmen die Verbraucherpreise nach dem ungewöhnlichen Rückgang wieder Fahrt auf.