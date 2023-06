Nachrichten aus der Wirtschaft am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 01.06.23 | Überblick

Ölpreise erholen sich etwas

SINGAPUR: Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihren Abschlägen am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,03 Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 33 Cent auf 68,42 Dollar.

Unterstützung erhielten die Erdölpreise zum einen durch die bessere Stimmung in der chinesischen Industrie. Der Caixin-Indikator, der die Lage in kleineren bis mittleren Unternehmen beschreibt, stieg leicht an. Positiv wurde am Ölmarkt auch gewertet, dass der Kompromiss im US-Schuldenstreit die erste von zwei Kongresskammern passiert hat.

Grundsätzlich bleiben die Rohölpreise aber angeschlagen. Seit Jahresbeginn sind sie um mehr als zehn Prozent gefallen. Ausschlaggebend sind Konjunktursorgen vor allem wegen der starken Zinsanhebungen vieler Notenbanken. Zudem fällt die wirtschaftliche Erholung Chinas nach dem Ende der strikten Corona-Politik bescheiden aus.

Euro notiert stabil unter 1,07 US-Dollar

FRANKFURT/MAIN: Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel stabil unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0680 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0683 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden unter anderem Umfragewerte aus der Industrie erwartet, die Hinweise auf den Zustand der Konjunktur geben. Zudem stehen Inflationszahlen für den Monat Mai an, die für die Geldpolitik der EZB von großer Bedeutung sind.

In den USA liefern Beschäftigungszahlen des Dienstleisters ADP einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung. Zudem wird der ISM-Konjunkturindikator für das verarbeitende Gewerbe bekannt gegeben, der als gute Richtschnur für die wirtschaftliche Lage gilt.

Caixin-Index signalisiert bessere Stimmung in Chinas Industrie

PEKING: Nach zuletzt eher tristen Konjunktursignalen aus China hat ein Industrie-Stimmungsindikator einen möglichen Umschwung hin zu Wachstum signalisiert. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins «Caixin» für das verarbeitende Gewerbe stieg im Mai laut einer Mitteilung vom Donnerstag auf 50,9 Punkte und damit über den Wert von 50 Punkten, was Wachstum impliziert. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem unveränderten Wert auf dem April-Niveau von 49,5 Zählern gerechnet.

Der «Caixin»-Indikator gibt die Stimmung in eher kleineren und mittleren Unternehmen der Privatwirtschaft wieder. Seine Entwicklung steht derzeit im Kontrast zum offiziellen Stimmungsindikator der Regierung, der die Lage in eher großen und staatlichen Betrieben widerspiegelt: Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe hatte am Vortag mit einem Wert von unter 50 Punkten eine Kontraktion der Wirtschaftstätigkeit signalisiert. Der Index für das Dienstleistungsgewerbe liegt zwar im expansiven Bereich, ist aber gefallen.

Zuletzt hatte es uneinheitliche Signale zur Konjunkturentwicklung Chinas gegeben. Vor allem die Industrie konnte die Hoffnungen auf eine Erholung nach der Corona-Delle bisher nur bedingt erfüllen. Vor allem der Immobilienmarkt macht weiterhin Probleme. Das bekommen auch viele deutsche Unternehmen, etwa aus der Chemiebranche, zu spüren.